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شكّك السفير الأميركي لدى مايك هاكابي في إمكانية تنفيذ إعلان بشأن إنهاء المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل بحلول نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الاتفاقات والاعتمادات المالية القائمة قد تحول دون وقف الدعم بشكل مفاجئ.وأوضح هاكابي، خلال مشاركته في معهد دراسات ، الثلاثاء، أن مذكرة التفاهم الموقّعة بين وتل أبيب بشأن المساعدات العسكرية تبقى سارية حتى العام 2028، لافتاً إلى أن إنهاء الدعم قد يتطلّب تدخلاً من الأميركي.وكشف أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين يعملون منذ أشهر على ملف مذكرة التفاهم، مشيراً إلى انطلاق مناقشات مع الحكومة ورئيس الوزراء بشأن تغيير طبيعة العلاقة المالية بين البلدين.واعتبر هاكابي أن التعاون العسكري لا يقتصر على تقديم واشنطن مساعدات لإسرائيل، بل يحقّق منافع متبادلة، من خلال مساهمة إسرائيل في تطوير التكنولوجيا الأميركية وتوفير فرص العمل، فضلاً عن التعاون الاستخباراتي بين الجانبين.وتقدّم لإسرائيل مساعدات عسكرية سنوية بقيمة 3.8 مليارات دولار، بموجب ينتهي العمل بها في العام 2028.