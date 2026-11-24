دعا السيناتور الأميركي إدوارد ماركي الرئيس إلى إطلاق مبادرة عاجلة لاستئناف مفاوضات الحد من التسلح مع والصين، محذّراً من أن غياب القيود على الترسانات النووية للقوى الثلاث الكبرى يفتح الباب أمام سباق تسلح جديد يهدد الأمن الدولي.

وفي مقال رأي نشرته صحيفة "الغارديان"، اعتبر ماركي أن اللقاء الذي جمع بالرئيسين الروسي والصيني شي جين بينغ في جنوب الأسبوع الماضي كان فرصة لمناقشة مستقبل الأسلحة النووية، لكنه لم يتجاوز، بحسب وصفه، حدود التصريحات والاستعراض السياسي.

وأشار إلى أن تراجع اتفاقيات ضبط التسلح وتحديث الترسانات النووية وتوسيعها يزيد مخاطر اندلاع مواجهة نووية، في وقت تتفاقم فيه التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتغير المناخي وعدم الاستقرار الجيوسياسي.

ورأى أن الأولوية تكمن في إعادة بناء منظومة الاتفاقيات التي عملت وموسكو على إرسائها خلال الحرب الباردة وبعدها، والتي ساهمت في خفض ترسانتيهما النوويتين بنحو 88%.

لكن هذا المسار، وفق ماركي، وصل إلى مرحلة حرجة مع انتهاء معاهدة "نيو ستارت"، التي كانت آخر اتفاقية قائمة تضع قيوداً على الترسانتين النوويتين الاستراتيجيتين للولايات المتحدة وروسيا، من دون التوصل إلى بديل لها. وبذلك لم تعد هناك قيود ملزمة قانونياً على حجم ترسانتي البلدين، فيما لم تخضع الصين أساساً لقيود مماثلة.

خفض الترسانتين الأميركية والروسية إلى ألف سلاح

واعتبر ماركي أن التعامل مع الدول الثلاث على أساس شروط متساوية في مفاوضات خفض الأسلحة ليس واقعياً، في ظل الفارق الكبير في حجم ترساناتها. فالصين تمتلك، وفق الأرقام التي أوردها، نحو 600 سلاح نووي، مقابل قرابة 4 آلاف لدى كل من وروسيا.

ولفت إلى أن مطالبة بكين بخفض ترسانتها فيما تحتفظ واشنطن وموسكو بمخزونات أكبر منها بأضعاف لا توفر أساساً عملياً للتفاوض، داعياً ترامب إلى عدم انتظار مبادرة من بوتين، بل العودة إلى اقتراح روسي سابق يقضي بالحفاظ طوعاً على الحدود الحالية للأسلحة النووية الاستراتيجية خلال التفاوض على اتفاق جديد.

وكانت قد اقترحت، قبل انتهاء "نيو ستارت"، أن تواصل الولايات المتحدة وروسيا الالتزام بالقيود القائمة على ترسانتيهما الاستراتيجيتين إلى حين التوصل إلى اتفاق بديل، لكن ترامب رفض المقترح، بحسب ماركي.

ودعا السيناتور الرئيس الأميركي إلى تغيير موقفه والموافقة على تجميد الترسانتين الروسية والأميركية فوراً، بالتوازي مع التفاوض على اتفاق جديد يتجاوز مجرد إعادة العمل بالقيود السابقة.

ويقترح ماركي خفض الترسانتين الأميركية والروسية إلى ألف سلاح نووي لكل منهما، على أن يشمل العدد الأسلحة الاستراتيجية بعيدة المدى والأسلحة التكتيكية الأقصر مدى. واعتبر أن هذه الخطوة من شأنها تقليص مخاطر الحرب النووية، وإعادة بناء قدر من الثقة بين واشنطن وموسكو، فضلاً عن توفير مليارات الدولارات التي تُنفق على تطوير الأسلحة وصيانتها.

أما الصين، فيرى ماركي أن الاتفاق الأميركي الروسي على خفض الترسانتين يمكن أن يهيئ الظروف لانضمامها إلى العملية، من خلال بكين عدم إجراء زيادات كبيرة إضافية في ترسانتها النووية، ما دامت واشنطن وموسكو تحرزان تقدماً فعلياً نحو خفض أسلحتهما.

ويتمثل الهدف، بحسب طرحه، في تقليص الترسانتين الأميركية والروسية باتجاه المستوى الصيني، بدلاً من دفع الصين إلى توسيع ترسانتها حتى تقترب من حجم الترسانتين الأكبر.

التفوق النووي لا يعني الأمن

ورفض ماركي الحجة القائلة إن على الولايات المتحدة الحفاظ على تفوقها النووي على الصين، وألا تخفض ترسانتها قبل موافقة بكين على خفض مماثل، معتبراً أن هذا المنطق يخلط بين التفوق النووي والأمن.

وأشار إلى أن تجارب التاريخ تظهر أن اتفاقيات الحد من التسلح تكون أكثر قابلية للتحقق عندما تنطلق المفاوضات من مفهوم الأمن المتبادل والاستقرار، بدلاً من السعي المستمر إلى تحقيق تفوق على الطرف الآخر.

وحذّر من أن سباقاً نووياً جديداً بين الولايات المتحدة وروسيا والصين لن يخدم مصالح أي منها، إذ سيؤدي إلى إنفاق مبالغ ضخمة من المال العام، وتسريع الأضرار البيئية، وتقويض الأمن الدولي، وزيادة احتمال أن تنتهي أزمة أو خطوة خاطئة بكارثة نووية.

وختم ماركي بالدعوة إلى تحرك أميركي تقوده الدبلوماسية والقيادة السياسية، معتبراً أن ترامب يمتلك فرصة لإثبات جدية حديثه عن نزع السلاح النووي، عبر الانتقال من التصريحات إلى خطوات عملية.