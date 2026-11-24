Advertisement

تتجه الأميركية " " إلى الاستعانة بشركات صناعة السيارات، وفي مقدّمها "جنرال موتورز" و" "، لتوسيع إنتاج الطائرات المسيّرة العسكرية، في إطار مساعي لتعزيز قدراتها التصنيعية وتلبية الطلب المتزايد على هذه الأنظمة.ونقلت صحيفة " " عن مصادر مطّلعة أن البنتاغون يجري محادثات مع عدد من الشركات الصناعية للاستفادة من قدراتها الإنتاجية وسلاسل التوريد التابعة لها في تصنيع مكوّنات الطائرات المسيّرة.وأبدت "جنرال موتورز" اهتماماً بالمشاركة في المشاريع الدفاعية، فيما عقد مسؤولون أميركيون اجتماعات مع ممثلين عن شركة "فورد" وشركة "ماغنا إنترناشيونال" الكندية، من دون التوصل إلى اتفاقات نهائية حتى الآن.ويأتي التحرّك الأميركي في ظل تزايد الاعتماد على المسيّرات في الحروب الحديثة، خصوصاً الحرب في ، التي كشفت عن تحديات تواجه القدرة الإنتاجية للصناعات الدفاعية الأميركية.وتخطّط وزارة الدفاع الأميركية لشراء ملايين المسيّرات خلال السنوات المقبلة، وسط تقديرات بأن تراوح قيمة سوق الطائرات المسيّرة العسكرية بين 20 و30 مليار دولار سنوياً.غير أن هذه التوجهات تواجه تحفظات لدى بعض شركات السيارات، على خلفية محدودية الأرباح المحتملة وعدم استقرار الطلب العسكري والتمويل الحكومي.وتسعى واشنطن من خلال إشراك شركات صناعية كبرى في المشاريع الدفاعية إلى تقليص اعتمادها على الموردين الأجانب، ولا سيما ، وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات العسكرية المتزايدة.