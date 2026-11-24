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أصدر رئيس الوزراء علي الزيدي، الثلاثاء، سلسلة قرارات أمنية وإدارية لمكافحة تهريب ، شملت إقالة مسؤولين وقيادات أمنية، وإغلاق المعابر الحدودية غير الرسمية، وتعزيز سيطرة الحكومة الاتحادية على الحقول النفطية.وجاءت القرارات عقب اطلاع الزيدي على نتائج تحقيق بشأن عمليات تهريب النفط في شركة "نفط "، مؤكداً ضرورة حماية ثروات البلاد ووضع حدّ لعمليات التهريب.وشملت الإجراءات إعفاء رئيس هيئة المنافذ الحدودية، وإقالة قائد عمليات كركوك وقائد شرطة المحافظة، إلى جانب عدد من المسؤولين الأمنيين، وإيقاف لشركة "نفط الشمال" ومعاونيه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.كما وجّه الزيدي بتسلّم السلطات الاتحادية إدارة جميع المنافذ الحدودية في إقليم كردستان، وتكليف وزارة النفط بإدارة الحقول التابعة لها في محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين ونينوى، والخاضعة أمنياً لسلطات الإقليم.وتضمّنت القرارات حصر صلاحية الموافقة على تصدير النفط الخام ومشتقاته بوزارة النفط الاتحادية، وإغلاق المعابر الحدودية والطرق غير الرسمية.وعلى الصعيد القضائي، أمر الزيدي بإحالة ملفات المخالفات إلى ، وتكليف هيئة النزاهة الاتحادية بالتحقيق فيها، إلى جانب مراجعة عقود بيع المشتقات النفطية والتحقق من الكميات المصدّرة.كما قررت الحكومة اعتماد منظومة رقمية لمراقبة خطوط النفط وكشف عمليات التهريب، وتركيب عدادات إلكترونية على جميع الآبار النفطية العاملة في البلاد.وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي للحدّ من الفساد والهدر المالي، وسط خلافات مزمنة بين وأربيل بشأن إدارة الثروات النفطية وصلاحيات تصديرها.