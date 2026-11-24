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باشرت السلطات النمساوية تحقيقات أمنية واسعة، عقب انقطاع الكهربائي عن نحو 20 ألف منزل في مدينة لينز، وسط شبهات بتعرّض إحدى محطات الكهرباء لعمل تخريبي متعمّد.وأعلنت الشرطة النمساوية أن التحقيقات الأولية تشير إلى احتمال تسبّب جهة مجهولة عمداً بالعطل الذي أصاب المحطة، ما دفع السلطات إلى إشراك جهاز ومكافحة التطرف في التحقيقات.وتمكّنت الفرق الفنية من إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المنازل المتضرّرة بعد نحو 50 دقيقة من انقطاعه، فيما أكدت الشركة المشغّلة للشبكة أن الأضرار الناجمة عن الحادث لا تشكّل حالياً تهديداً لأمن إمدادات الكهرباء.وفي أعقاب الحادث، قرّرت السلطات تشديد الإجراءات الأمنية وتكثيف الدوريات في محيط منشآت الطاقة في ولاية ، إلى جانب رفع مستوى التأهّب في الولايات الأخرى.ولا تزال التحقيقات مستمرة لتحديد هوية المتورّطين ودوافعهم، من دون التوصل حتى الآن إلى معلومات مؤكدة بشأن الجهة المسؤولة عن الحادث.