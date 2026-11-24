وصف الرئيس الأميركي الحصار البحري الذي تفرضه على موانئ بأنه "أعظم حصار بحري في التاريخ".

وقال خلال فعالية لعيد الشكر في الثلاثاء: "لم تتمكن أي سفينة إيرانية من اختراق حصارنا منذ فرضه" في نيسان الماضي.

كما أضاف: "ننقل عبر مضيق هرمز كميات من تفوق ما كنا ننقله قبل الحرب".

فيما أردف أن "لدى إيران الآن قدرة محدودة على إطلاق الصواريخ".

في المقابل، أعلن أمين محسن رضائي، على حسابه في منصة "إكس"، عزم بلاده على "كسر الحصار" الأميركي، والرد "بكل قوة" على أي هجوم جديد، وفق تعبيره.