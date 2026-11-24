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وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على موانئ إيران بأنه "أعظم حصار بحري في التاريخ".
وقال ترامب خلال فعالية لعيد الشكر في البيت الأبيض الثلاثاء: "لم تتمكن أي سفينة إيرانية من اختراق حصارنا منذ فرضه" في نيسان الماضي.
كما أضاف: "ننقل عبر مضيق هرمز كميات من النفط تفوق ما كنا ننقله قبل الحرب".
فيما أردف أن "لدى إيران الآن قدرة محدودة على إطلاق الصواريخ".
في المقابل، أعلن أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي، على حسابه في منصة "إكس"، عزم بلاده على "كسر الحصار" الأميركي، والرد "بكل قوة" على أي هجوم جديد، وفق تعبيره.