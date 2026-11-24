قُتل خمسة عسكريين أتراك، الثلاثاء، إثر تحطّم مروحية عسكرية خلال رحلة تدريبية في ولاية إسكيشيهير وسط البلاد.

وأكدت سقوط المروحية، وهي من طراز "AS-532"، والوصول إلى حطامها، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ، من دون إعلان حصيلة للضحايا أو تحديد أسباب الحادث في بيانها الأولي.

وبحسب وكالة "إخلاص" ، سقطت المروحية في منطقة يوروك أكجايير التابعة لقضاء تيبه باشي، وتوجّهت فرق الإنقاذ إلى الموقع.

ويأتي الحادث بعد أقل من أسبوعين على تحطّم مروحية عسكرية من طراز "S-70" في ولاية ملاطية، في 12 تشرين الثاني الجاري، ما أسفر عن مقتل أربعة عسكريين. (روسيا اليوم)