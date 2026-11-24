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قُتل خمسة عسكريين أتراك، الثلاثاء، إثر تحطّم مروحية عسكرية خلال رحلة تدريبية في ولاية إسكيشيهير وسط البلاد.
وأكدت وزارة الدفاع التركية سقوط المروحية، وهي من طراز "AS-532"، والوصول إلى حطامها، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ، من دون إعلان حصيلة للضحايا أو تحديد أسباب الحادث في بيانها الأولي.
وبحسب وكالة "إخلاص" التركية، سقطت المروحية في منطقة يوروك أكجايير التابعة لقضاء تيبه باشي، وتوجّهت فرق الإنقاذ إلى الموقع.
ويأتي الحادث بعد أقل من أسبوعين على تحطّم مروحية عسكرية من طراز "S-70" في ولاية ملاطية، في 12 تشرين الثاني الجاري، ما أسفر عن مقتل أربعة عسكريين. (روسيا اليوم)