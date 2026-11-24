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أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) ومكتب مدير الاستخبارات الوطنية (ODNI) قد اكتشفا مؤخراً اختراقاً سيبرانياً أدى إلى كشف بعض المعلومات غير المصنفة التابعة لهما.
وأفادت الصحيفة بأن الاختراق طال شبكةً تُستخدم لاستخلاص رؤى استخباراتية من مواد عامة غير مصنفة، مشيرةً إلى أنه لم يتضح بعد ماهية المعلومات التي تم الوصول إليها تحديداً.