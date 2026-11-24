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أبدى رغبته في المشاركة في الحملة الرئاسية المقررة عام 2027، مؤكداً أنه لا يريد الاكتفاء بدور المتفرّج على المشهد السياسي في البلاد، رغم عدم إمكانية ترشحه لولاية ثالثة متتالية.وقال ماكرون، خلال عشاء جمعه بعدد من قادة القطاع الصناعي في مدينة تولوز: "لست مخوّلاً بخوض الحملة الانتخابية، وإلا لكنت شاركت فيها"، مشيراً إلى أن خبرته السياسية تتيح له التمييز بين الخيارات القابلة للنجاح وتلك التي تفتقر إلى فرص تحقيق نتائج.وفي سياق متصل، وجّه ماكرون انتقادات إلى مارين لوبان بشأن مواقفها من ، معتبراً أن الدعوة إلى البقاء داخل التكتل مع الامتناع عن دفع المساهمات المالية ليست واقعية، ومحذّراً من أن تنفيذ وعود حزب "التجمع الوطني" قد يؤدي إلى إضعاف الاتحاد.وتأتي تصريحات ماكرون وسط احتدام السجالات السياسية قبيل الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي لن يتمكن من الترشح فيها، إذ يمنع الفرنسي شغل منصب الرئاسة لأكثر من ولايتين متتاليتين، بعدما انتُخب رئيساً عام 2017 وأُعيد انتخابه عام 2022.