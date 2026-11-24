دخلت القوات الأمنية العراقية منطقة جرف الصخر، الواقعة جنوب غربي بغداد، للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، في خطوة أعادت ملف المناطق الخاضعة لنفوذ الفصائل المسلحة إلى الواجهة، لكنها لم تحسم بعد مسألة استعادة الدولة سيطرتها الكاملة على المنطقة، في ظل تسوية أبقت جزءاً من الترتيبات الأمنية بيد الحشد الشعبي.

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وبحسب تقرير نشرته مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" (FDD) الاميركية، فإن جرف الصخر، التي تسيطر عليها "كتائب " المدعومة من منذ عام 2014، شهدت في 20 تشرين الثاني دخول قوات عراقية، بعد أن وجّه رئيس الوزراء علي الزيدي المجموعة إلى الانسحاب، إثر تقارير كشفت عن شبكة تهريب نفط في المنطقة يُعتقد أنها وفّرت مئات ملايين الدولارات للفصيل منذ عام 2021 على الأقل. وكانت "كتائب حزب الله" قد رفضت في البداية الانسحاب، قبل التوصل إلى اتفاق بوساطة مسؤولين عراقيين وقيادات شيعية وإسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري . وبحسب التقارير، منح الاتفاق الفصيل مهلة شهر للانسحاب، فيما أبقى بعض المهام الأمنية في المنطقة بيد قوات الحشد الشعبي.

ويرى التقرير أن محاولة الزيدي فرض سلطة جرف الصخر تمثل أول مواجهة بارزة مع الفصائل التي تعارض نزع سلاحها، إلا أن قدرة "كتائب حزب الله" على فرض شروط ضمن التسوية تعكس أن الحكومة العراقية لا تملك حتى الآن اليد العليا بصورة واضحة.

منطقة استراتيجية خارج سيطرة الدولة منذ 2014

وتُعد جرف الصخر منطقة ذات غالبية تاريخياً، تقع في موقع استراتيجي بين بغداد والطريق المؤدي إلى مدينتي النجف وكربلاء، ومحافظة الأنبار ذات الغالبية السنية.

وشهدت المنطقة نزوح نحو 120 ألفاً من سكانها خلال سيطرة تنظيم "داعش" عليها عام 2014 والعمليات العسكرية التي أدت إلى طرده. لكن عودة السكان بقيت محدودة بعد سيطرة "كتائب حزب الله" على المنطقة، إذ منعت المجموعة عودة عدد كبير من النازحين، فيما قدّرت وزارة الهجرة العراقية عام 2024 استمرار نزوح نحو 6 آلاف عائلة. كما اتُهمت المجموعة باستخدام المنطقة في أنشطة غير قانونية، بما في ذلك احتجاز أشخاص في مرافق غير قانونية. وكانت الباحثة إليزابيث تسوركوف، التي اختُطفت على يد المجموعة، قد قالت إنها احتُجزت في جرف الصخر لمدة أربعة أشهر ونصف الشهر، قبل الإفراج عنها في أيلول 2025.

وحوّلت "كتائب حزب الله" المنطقة أيضاً إلى مركز لتصنيع الأسلحة وتخزينها، فيما سبق أن استهدفت خلايا ومواقع مرتبطة بالفصائل المدعومة من إيران في جرف الصخر، على خلفية هجمات ضد القوات الأميركية، حسب التقرير.

ترتيبات أمنية تُبقي نفوذ الفصائل

وأنشأ الزيدي قيادة عسكرية خاصة بجرف الصخر تضم لواءً من الجيش العراقي، ولواءً من الشرطة الاتحادية، وفوجاً من شرطة الطاقة، إلى جانب لواءين من الحشد الشعبي.

وتسيطر "كتائب حزب الله" على الألوية 45 و46 و47 التابعة للحشد الشعبي، فيما يشغل رئيس أركان الحشد عبد العزيز المحمداوي، المعروف باسم "أبو فدك"، موقعاً قيادياً بارزاً في المجموعة أيضاً.

ولا يقتصر نفوذ الكتائب على الألوية التي تسيطر عليها مباشرة، إذ تشير المؤسسة إلى وجود تأثير لها على وحدات أخرى، من بينها اللواء 72، الذي يعمل في المنطقة إلى جانب اللواء 79 ضمن القيادة الأمنية الجديدة.

ويثير هذا التداخل بين القوات الحكومية والفصائل تساؤلات بشأن مدى قدرة بغداد السيطرة الفعلية، في ظل استمرار حضور عناصر وقيادات مرتبطة بالمجموعات المسلحة ضمن التشكيلات التي تتولى الأمن.

تطالب بسلطة عراقية كاملة

ويشير التقرير إلى أن واشنطن سبق أن أوضحت لبغداد أن التعامل مع الفصائل المدعومة من إيران يمثل شرطاً مرتبطاً باستمرار الدعم المالي للقوات الأمنية العراقية.

ويدعو التقرير الإدارة الأميركية إلى التحقق، بصورة مستقلة وبالتنسيق مع الحكومة العراقية، من أن كامل منطقة جرف الصخر أصبح تحت أمن القوات الحكومية، وأن الأنشطة المالية والعسكرية غير القانونية توقفت.

كما يدعو إلى عدم استمرار الحشد الشعبي في تولي دور أمني داخل المنطقة، معتبرا أن وجوده قد يكون جزءاً من الشروط التي فرضتها "كتائب حزب الله" للتوصل إلى تسوية، وأن المهام الأمنية ينبغي أن تنتقل إلى قوات عراقية أخرى بعد انسحاب المجموعة.

وبذلك، لا يقتصر اختبار الحكومة العراقية على دخول جرف الصخر، بل على قدرتها على إنهاء نفوذ الفصائل داخل المنطقة، وضمان عدم إعادة إنتاج السيطرة السابقة عبر تشكيلات أمنية مرتبطة بها.