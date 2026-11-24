قال رئيس ، للقوات المسلحة، ، إن يخوض "معارك متعددة الأوجه والأطراف" للحفاظ على سيادته ووحدته وتماسكه.

وأضاف البرهان، أن اصطفاف السودانيين خلف القوات المسلحة أسهم في تحقيق "الانتصارات"، مشيداً بدور جهاز المخابرات العامة وقوات الشرطة في إسناد الجيش خلال الحرب.

كما حيّا الدول "الشقيقة والصديقة" التي قال إنها ساندت السودان ووقفت إلى جانبه.

وأشاد البرهان بدور هيئة الاستخبارات العسكرية، قائلاً إنها أسهمت بصورة كبيرة في الحفاظ على تماسك القوات المسلحة ووحدتها، وقدمت دعماً للجيش من خلال المعلومات والتحليل والتقييم، بما يساعد على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب.

كما أشاد بقادة الجيش السابقين الذين تعاقبوا على رئاسة هيئة الاستخبارات العسكرية، معتبراً أنهم أسهموا في ترسيخ قيم مهنية داخل القوات المسلحة.