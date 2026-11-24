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وفي مقال نشرته وكالة "الأناضول"، يرى السفير الأميركي السابق لدى الجزائر وسوريا روبرت ستيفن فورد أن الطرفين يمتلكان أسباباً للاعتقاد بأنهما يحققان مكاسب، لكن المواجهة تحولت إلى حالة استنزاف متبادل، مع احتمال تجدد التصعيد وانعكاساته على موازين القوى العالمية.ويشير فورد إلى أن إيران نجحت، رغم الأضرار التي لحقت باقتصادها وتراجع قيمة عملتها وارتفاع التضخم، في تجنب اندلاع احتجاجات شعبية واسعة، وفي فرض كلفة مالية وسياسية على . في المقابل، أدى الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية، بحسب الكاتب، إلى وقف صادرات النفط وتقليص تدفقات العملات الأجنبية إلى طهران.ويضيف أن البحرية الأميركية طورت نظام مرافقة للسفن ساهم في رفع تدفقات النفط عبر مضيق هرمز إلى نحو ثلثي مستويات ما قبل الحرب، فيما لجأت والعراق إلى طرق برية لنقل كميات إضافية من النفط. لكن إيران كثفت هجماتها على السفن التجارية قرب المضيق، ما رفع تكاليف التأمين والشحن في الخليج، وأبقى أسعار النفط أعلى بنحو 40% من مستوياتها قبل اندلاع الحرب في 28 شباط.ولا تقتصر تداعيات الحرب على إيران، إذ يشير الكاتب إلى أن ارتفاع أسعار النفط كلّف الأسرة الأميركية المتوسطة نحو ألفي دولار خلال العام الحالي، وفق تحليل لمؤسسة "موديز" في تشرين الأول. كما يرى أن نتائج انتخابات 3 تشرين الثاني، التي منحت الديمقراطيين أغلبية قوية في الكونغرس الجديد، ستزيد الضغوط الداخلية على الرئيس .وبحسب فورد، قد ينشغل ترامب خلال المرحلة المقبلة بالدفاع عن إدارته في مواجهة تحقيقات ديمقراطية محتملة، فيما قد يواجه صعوبة في الحصول على تمويل عسكري إضافي، بالتزامن مع استنزاف البحرية الأميركية في تأمين الملاحة عبر هرمز. ويرجح الكاتب أن يسعى الديمقراطيون إلى وقف تمويل الحرب على إيران.وفي ظل غياب وسيلة مضمونة لإجبار طهران على تقديم تنازلات بشأن مضيق هرمز وبرنامجها النووي، يرى فورد أن ترامب قد يواصل الحصار بهدف زيادة الضغط على الاقتصاد الإيراني. لكنه يحذر من أن طهران لن تقبل باستمرار الحصار باعتباره أمراً واقعاً، وقد تتجه إلى تصعيد جديد، بما في ذلك استهداف منشآت الطاقة والبنى التحتية في دول الخليج للضغط على واشنطن.ويرى الكاتب أن الحرب بدأت تتجاوز حدود المواجهة المباشرة بين واشنطن وطهران، مشيراً إلى هجمات الحوثيين على منشآت الطاقة السعودية، وما رافقها من تداعيات على أسعار الطاقة وإلغاء مؤتمر استثماري سنوي في الرياض، بعدما أُغلق مطار العاصمة مراراً بسبب الهجمات.وفي هذا السياق، يلفت فورد إلى أن بريطانيا أعلنت في 20 تشرين الأول نشر طائرات حربية للمساعدة في الدفاع عن الأجواء السعودية، فيما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أيلول إرسال قوات للمساهمة في حماية ميناء ينبع على البحر الأحمر.كما يشير إلى خطة عرضها وزراء خارجية ودفاع تركيا والسعودية وباكستان في الرياض في 5 تشرين الأول، تقضي بنشر قوات تركية وباكستانية في المملكة عند الحاجة. وصادق البرلمان التركي في 5 تشرين الثاني على اتفاقية الدفاع المشترك، فيما تعهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالدفاع عن السعودية.وفي المقابل، أغلقت باكستان معبرين حدوديين مع إيران أمام حركة التجارة في منتصف تشرين الأول، وسط ضغوط أميركية وخليجية لتقليص المبادلات التجارية مع طهران. ويرى فورد أن تنامي الدور التركي والباكستاني في الدفاع عن السعودية قد يقلل من قدرة البلدين على أداء دور الوسيط بين إيران وواشنطن.وعلى المسار الدبلوماسي، يعتبر الكاتب أن جهود الوساطة لم تحقق نتائج حتى الآن، عازياً ذلك إلى نظرة القيادة الإيرانية للحرب باعتبارها معركة وجود. ويقول إن طهران لن تقدم تنازلات بشأن مطالب أساسية، بينها رفع العقوبات، والإفراج عن أصول مالية تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار ومجمدة في مصارف دولية، والاعتراف بحقها في وضع نظام جديد لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز.ويضيف أن إيران تحتاج أيضاً إلى إثبات قدرتها على تهديد حركة السفن التجارية وإرباك إمدادات الطاقة العالمية، بهدف ردع أي هجمات أميركية أو إسرائيلية مستقبلية. كما يشكل برنامجها النووي عقبة إضافية أمام التوصل إلى اتفاق، في ظل انعدام الثقة بين طهران وواشنطن وتل أبيب.وعلى المدى البعيد، يرى فورد أن إيران تسعى إلى إخراج القوات الأميركية من الخليج، وإثبات عجز واشنطن عن حماية الدول العربية فيه، تمهيداً لدور إيراني أساسي في أي نظام أمني إقليمي مستقبلي. ويحذر من احتمال استهداف الحرس الثوري الإيراني أهدافاً سعودية تحميها قوات الدول المشاركة في اتفاقية مكة، إذا اعتبر أن ذلك ضروري لفرض معادلة ردع جديدة، مشيراً إلى أن معلومات استخباراتية دقيقة من أو الصين قد تساعد طهران في تنفيذ مثل هذه العمليات.وفي قراءته للتداعيات الدولية، يعتبر فورد أن استمرار الحرب يفتح المجال أمام روسيا والصين لتعزيز موقعيهما، مشيراً إلى ما وصفه بمساعدة استخباراتية روسية وصينية لإيران في تحديد الأهداف.ويلفت إلى أن ترامب أعلن في 19 تشرين الثاني أنه لا يحتاج إلى مساعدة موسكو وبكين في الحرب، لكنه كان قد علّق في تشرين الأول العقوبات الأميركية على صادرات النفط الروسي ومشتقاته، وتراجع عن التهديد بفرض رسوم جديدة على الدول التي تشتري المنتجات النفطية الروسية، في محاولة لخفض أسعار الطاقة العالمية.كما يشير إلى تأخير إدارة ترامب المساعدات العسكرية لأوكرانيا، في محاولة لانتزاع تنازلات من كييف تساعده في التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع روسيا. وكان ترامب قد قال في منشور في 18 تشرين الأول إن أحد أهدافه من ذلك هو إقناع موسكو بعدم مساعدة طهران في حربها مع الولايات المتحدة.ويحذر الكاتب من أن فشل الضغوط الأميركية والأوروبية لإعادة المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا وتشديد العقوبات على روسيا قد يفرض على تركيا والدول الأوروبية إعادة حساباتها، خصوصاً إذا دخلت كييف العام المقبل في وضع أضعف، مقابل روسيا تستفيد من عائدات إضافية لصادرات الطاقة.كذلك، يرى فورد أن نقل قوات أميركية كبيرة، بينها مجموعات حاملات طائرات، من آسيا إلى الخليج، إلى جانب استنزاف مخزونات صواريخ الدفاع الجوي الأميركية، قد يمنح الصين موقعاً عسكرياً أكثر قوة في مواجهتها مع الولايات المتحدة في آسيا.ويختم الكاتب بالإشارة إلى أن تشديد الضغط الأميركي على الدول المجاورة لإيران لوقف التجارة معها وعبر أراضيها قد يزيد أهمية الممر الأوسط العابر لبحر قزوين، خصوصاً للتجارة بين آسيا الوسطى والأسواق الغربية. وقد تستفيد تركيا من تنامي الاهتمام بهذا المسار، وفق تقديرات شركتين متخصصتين في تحليل المخاطر الجيوسياسية، إلا أن هذه المكاسب قد تقابلها تحديات ناتجة من تنامي قوة روسيا وإيران، في ظل قيادة إيرانية جديدة أقل ميلاً إلى تجنب المخاطر.