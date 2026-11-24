دعت مصر والأردن إلى خفض التصعيد في المنطقة والعودة إلى المسار الدبلوماسي لحل الأزمة مع ، محذرتين من أن أي مواجهة عسكرية جديدة ستكون لها تداعيات خطيرة على دول المنطقة والعالم، فيما شددتا على أن تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين يتطلب إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

وقال المصري بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، إن المباحثات تناولت أبرز الإقليمية وسبل تكامل الأدوار التي تضطلع بها مصر والأردن لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن الجانبين أكدا ضرورة تفعيل آليات العمل العربي المشترك لحماية وحدة دول المنطقة وسيادتها، مجدداً دعم مصر الكامل للدول العربية في مواجهة التحديات الراهنة.

وأوضح عبد العاطي أن المباحثات تناولت تطورات الأزمة مع إيران وسبل دفع الحلول السلمية، وخفض التصعيد، والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال إن أطرافاً إقليمية، تقودها قطر، تتحرك لخفض التصعيد، وإن مصر تدعم هذه الجهود من خلال الاتصالات والتنسيق المستمر مع إيران والولايات المتحدة.

وأضاف أن الهدف الأساسي يتمثل في العودة إلى المفاوضات وتجنب استئناف العمليات العسكرية، لما قد يترتب عليها من تداعيات وخيمة على المنطقة والعالم.

وشدد عبد العاطي على ضرورة أخذ شواغل دول المنطقة في الاعتبار، وعدم التهديد باستخدام القوة أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول، قائلاً إن القاهرة تسعى إلى تجنيب المنطقة مواجهات عسكرية ستكون دولها الأكثر تضرراً منها.

بدوره، أكد الصفدي ضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الإيرانية، وأدان الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن.

وقال إن بلاده تقف إلى جانب في جميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسلامة أراضيها.

وأكد الوزيران رفض أي مساس بحرية الملاحة في الخليج العربي، محذرين من أن تهديدها يمثل خطراً على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وفي الملف الفلسطيني، قال عبد العاطي إن الجانبين بحثا الأوضاع في والانتهاكات في القطاع والضفة الغربية، وشددا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار واحترام تعهداتها.

وأضاف أن المباحثات تناولت ضرورة البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، وتمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة مهامها في الضفة الغربية والقطاع، إلى جانب نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار.

وأدان الوزيران اعتداءات المستوطنين وأعمال العنف في الضفة الغربية، مؤكدين أن أي ترتيبات إقليمية لا يمكن أن تستقيم من دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

من جانبه، وصف الصفدي الوضع في غزة بأنه "كارثي"، متهماً إسرائيل بمنع دخول المساعدات إلى القطاع وعرقلة تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال إن إسرائيل "تقتل كل فرص السلام" وتحول دون إيجاد أفق حقيقي لإنهاء الصراع، محذراً من خطر متزايد في الضفة الغربية في ظل توسيع المستوطنات وتصاعد عنف المستوطنين.

وأضاف أن الأردن يريد سلاماً عادلاً ودائماً، بينما تسعى إسرائيل، إلى التصعيد وإبقاء المنطقة أسيرة الصراع، بما يسمح للمتطرفين بالمضي في أجنداتهم التوسعية.

وأكد أن الأردن سيواصل، بالتنسيق مع مصر والدول العربية، التصدي للسياسات الإسرائيلية والعمل على ردعها.

وطالب الصفدي بانسحاب إسرائيل من جميع الأراضي واللبنانية، مشيراً إلى أن المنطقة تواجه تحديات وصراعات خطيرة لا يمكن تجاوزها من دون تعزيز العمل المشترك.

كما أكد الوزيران توافق بلديهما على دعم الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، ومواصلة التنسيق بشأن القضايا الإقليمية بما يحفظ سيادة دول المنطقة ووحدة أراضيها.