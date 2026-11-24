عززت المؤشرات الاقتصادية والتجارية الأخيرة ثقة بقدرة بلاده على مواصلة الحرب في أوكرانيا، رغم العقوبات الغربية والضغوط الأوروبية المتزايدة، في وقت تتجه فيه موسكو أكثر نحو الأسواق الآسيوية، مستفيدة من ارتفاع صادراتها وتنامي تجارتها مع الصين.

وفي تحليل نشره موقع "Responsible Statecraft"، يرى أن الأرقام الاقتصادية الأخيرة منحت الكرملين هامشاً أوسع لمواصلة الحرب حتى عام 2027، وشجعت بوتين على التشدد في مواقفه تجاه ، بعدما أظهرت البيانات نمواً اقتصادياً وتوسعاً في النشاط التجاري الروسي.

وجاءت هذه المؤشرات بالتزامن مع مشاركة بوتين في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في الصين، حيث أشاد بقدرة الاقتصاد الروسي على التكيف مع الضغوط الخارجية، قائلاً إن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده ارتفع بأكثر من 10% خلال السنوات الثلاث الماضية.

وبحسب البيانات التي أوردها التحليل، نما الاقتصاد الروسي بنسبة 1% في الربع الثالث من عام 2026، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 0.6%، ما دفع هيئة الإحصاء الروسية إلى توقع نمو سنوي يتراوح بين صفر و1.5%، بدلاً من النطاق السابق الذي تراوح بين صفر و1%.

وفي المقابل، سجل اقتصاد منطقة اليورو نمواً بنسبة 0.4% خلال الربع الثالث، فيما تراجع الناتج المحلي الفرنسي بنسبة 0.1%، وحقق الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 0.2%، بينما بقي النمو الإيطالي عند صفر%.

التجارة مع آسيا تعوض تراجع العلاقة مع أوروبا

ويشير إلى أن التجارة الروسية شهدت توسعاً ملحوظاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بنسبة 13.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، فيما زادت الصادرات بنسبة 14.1%. كما ارتفع الفائض التجاري من 103.2 مليارات دولار إلى 116.8 مليار دولار.

وسجلت صادرات الوقود المعدني، بما فيها النفط، زيادة بنسبة 14.3%، فيما ارتفعت صادرات المعادن بنسبة 21.8%، والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية بنسبة 15.6%.

ويلفت التحليل إلى أن الحرب الأميركية على ساهمت في تعزيز المكاسب التجارية الروسية، مستشهداً بتقرير صادر عن مركز تشاتام هاوس وصف الحرب بأنها مكسب للرئيس الروسي، في ظل ارتفاع أهمية صادرات الطاقة والسلع الروسية في الأسواق العالمية.

كما أظهرت البيانات أن آسيا باتت تستحوذ على نحو ثلاثة أرباع حجم التجارة الروسية خلال عام 2026، مع ارتفاع الصادرات إليها بنسبة 17.7%، فيما زاد التبادل التجاري مع الصين بأكثر من 30%.

وفي كلمته خلال قمة APEC، أشار بوتين إلى أن حصة المنطقة الآسيوية من إجمالي التجارة الروسية ارتفعت من أكثر من 25% عام 2014 إلى 53% حالياً. وفي المقابل، لم تتجاوز حصة أوروبا 12% من الصادرات الروسية، رغم تسجيل التجارة معها زيادة بنسبة 5.9% في الربع الثالث.

ويعكس هذا التحول تراجعاً كبيراً في الاعتماد التجاري الروسي على الأسواق الأوروبية، التي كانت تستحوذ قبل نحو 20 عاماً على أكثر من 55% من إجمالي الصادرات الروسية.

ميزانية الدفاع والحرب حتى عام 2029

ولا تقتصر آثار ارتفاع التجارة على المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد إلى الموازنة الروسية، إذ يشير التحليل إلى أن زيادة الإيرادات ساهمت في تحسين الوضع المالي للحكومة، مع توقع تراجع العجز في موازنة عام 2027 من 3.2% إلى 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتتضمن مسودة الموازنة الروسية للأعوام 2027-2029 استمرار الإنفاق على الدفاع بوصفه أولوية رئيسية، إلى جانب السياسة الاجتماعية والاقتصاد الوطني وخدمة الدين والأمن القومي وإنفاذ القانون.

ويرى التحليل أن تحسن الإيرادات التجارية يمنح موسكو القدرة على الإبقاء على الإنفاق العسكري خلال السنوات المقبلة، ويعزز اعتقاد بوتين بأن الاقتصاد الروسي قادر على تحمل كلفة الحرب، رغم استمرار العقوبات الغربية.

بوتين يهاجم أوروبا ويستبعد دورها في المفاوضات

وفي موازاة ذلك، صعّد بوتين انتقاداته للاتحاد ، متهماً إياه بفقدان قدرته الصناعية والتراجع في المنافسة الاقتصادية، كما اعتبر أن الدول الأوروبية لم تتمكن من التكيف مع خسارة إمدادات الطاقة الروسية الرخيصة والموثوقة.

ويشير التحليل إلى أن هذه التصريحات جاءت في وقت كان الاتحاد الأوروبي يستعد فيه لحزمة جديدة من العقوبات تشمل القطاع المصرفي والعملات المشفرة، إلى جانب قرض جديد لأوكرانيا بقيمة 90 مليار يورو. كما اجتمعت "مجموعة الراغبين" في برلين في 19 تشرين الثاني لبحث تقديم مزيد من الدعم لكييف.

لكن التحليل يرى أن بوتين لم يعد يجد مصلحة في إبداء قدر من ضبط النفس تجاه أوروبا، معتبراً أن التحسن الاقتصادي الروسي وتراجع الاعتماد على الأسواق الأوروبية عززا ثقته بقدرته على مواصلة المواجهة.

ويضيف أن الرئيس الروسي قد يواصل تهميش الاتحاد الأوروبي في أي مفاوضات بشأن أوكرانيا، كما حصل في اجتماعات أبوظبي، وقد يفضل انتظار نتائج الانتخابات المقررة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا لمعرفة ما إذا كانت ستؤثر في استمرار الدعم الأوروبي لكييف خلال العام المقبل.

وكان بوتين قد قال خلال مؤتمر صحافي في الصين إن موسكو دعت إلى زيارة عبر القنوات الدبلوماسية لتحديد ما يمكن أن يقدموه في أي نقاش بشأن أمن أوروبا، لكنه أشار أيضاً إلى أن تطبيع العلاقات قد يتطلب تغيير النخب السياسية في بعض الدول الأوروبية.

ويخلص التحليل إلى أن استمرار الحرب على إيران قد يعزز موقع روسيا في التجارة العالمية، خصوصاً في قطاعات الطاقة والسلع الغذائية، على حساب المصالح الأوروبية، فيما يرى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة قد تدفع بوتين إلى مواصلة الحرب في أوكرانيا من موقع يعتقد أنه أكثر قوة.