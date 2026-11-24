أعلن ، تعيين رئيس جديد لهيئة المنافذ الحدودية، تزامنا مع أزمة تهريب التي أثارت ضجة في البلاد.

وقالت (واع)، إن رئيس الوزراء علي الزيدي كلف حسن كاظم بتولي رئاسة هيئة المنافذ الحدودية، بدلا من عمر الوائلي.

وكان الزيدي أصدر في وقت سابق من الثلاثاء، جملة من القرارات والإجراءات المتعلقة بملف تهريب النفط في شركة نفط ، من بينها إعفاء رئيس هيئة المنافذ الحدودية من منصبه.

وتأتي القرارات مع تضييق الزيدي الخناق على ، وهي أقوى حلفاء من الفصائل المسلحة في العراق، وعلى مسؤولين عراقيين كبار متهمين بإدارة شبكة لتهريب النفط على مدى سنوات حققت مكاسب بمئات الملايين من الدولارات.

ورفضت كتائب حزب الله، وهي واحدة من عشرات الجماعات المسلحة المتحالفة مع ، نتائج تحقيق رسمي رفيع بشأن شبكة تهريب النفط.

وأصدر الزيدي توجيهات بأن تتولى وزارة النفط الاتحادية إدارة الحقول النفطية الخاضعة لسيطرة ، في خطوة محفوفة بالمخاطر قد تؤدي إلى تفاقم التوتر طويل الأمد بين بغداد وإقليم كردستان العراق.