احتجز مسلحون 25 شخصا رهائن داخل متجر كبير بمدينة السياحية في ، بعدما فشلت محاولة لسرقة شاحنة مصفحة، وفق ما أعلن الرئيس أبيلاردو دي لا إسبرييا، الثلاثاء.

وأوضح الرئيس، خلال ، أن عدد المحتجزين بلغ 30 شخصا في البداية، قبل الإفراج عن خمسة منهم.

وفرضت الشرطة طوقا أمنيا واسعا حول المتجر، فيما علّقت السلطات مؤقتا الرحلات الوافدة إلى مطار المدينة المطلة على .

ونشرت وسائل إعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تسجيلات مصورة للعملية، أظهرت أشخاصا راكعين على الأرض داخل المتجر، فيما تمركز قناصة من الشرطة في مبان مجاورة.

وكشف الرئيس الكولومبي أن المهاجمين حاولوا في البداية السطو على شاحنة مصفحة داخل مركز تجاري، لكنهم لجأوا إلى المتجر بعد استدعاء الشرطة.

وأوردت وسائل إعلام أن الخاطفين طالبوا بفدية تقارب مليوني دولار، إلى جانب توفير سيارتين مصفحتين لهم وتأمين انتقالهم إلى مدينة مجاورة تبعد نحو 130 كيلومترا.

وتأتي الحادثة في وقت تشهد فيه كولومبيا تصاعدا في التوتر، عقب تفجير سيارة مفخخة ليلا في وسط البلاد، من دون أن يتضح بعد ما إذا كان هناك رابط بين الحادثتين.

وحمّل أبيلاردو دي لا إسبرييا فصائل منشقة عن حركة "فارك" مسؤولية تفجير السيارة المفخخة في مدينة فيلافيسينسيو، والذي أسفر عن تدمير مقر حاكم محلي وعدد من المباني المحيطة به، وذلك عشية الذكرى العاشرة لتوقيع اتفاق السلام مع الحركة المتمردة.