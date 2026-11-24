كشفت لجنة تحقيقية في عن رصد خراطيم تُستخدم في تعبئة النفط من حقل شمالي ربيعة وتهريبه.

وقال رئيس هيئة العلاقات العامة والاتصال الحكومي في مكتب القائد العام للقوات المسلحة ، الفريق سعد معن، إن اللجنة التحقيقية رصدت 18 خرطوما في حقل صفية شمالي ربيعة، تُستخدم لتعبئة النفط في الشاحنات وتهريبه، وفق ما أفادت العراقية (واع).

كما ذكرت الوكالة أن تقريرا استخباراتيا حكوميا عراقيا كشف عن شبكات ومسارات لتهريب النفط من محافظتي كركوك والسليمانية إلى ، ومنها إلى أفغانستان، فضلا عن عمليات تهريب أخرى عبر منطقة فيشخابور باتجاه .

وأوضحت الوكالة، التي نشرت مقتطفات من التقرير، الثلاثاء، أن عمليات الرصد الاستخباري كشفت عن نقل النفط من كركوك والسليمانية إلى الأراضي ، حيث يجري إخفاء منشأ المنتجات النفطية الإيرانية وإظهارها على أنها .

ولفت التقرير إلى أن السوق الأفغانية تُستخدم لتصريف منتجات الطاقة الإيرانية الممزوجة بالنفط ، مشيرا إلى أن النفط المهرب يُستخرج بصورة رسمية من شركة نفط ، قبل تحويل كميات منه بشكل غير رسمي إلى شبكات التهريب.

وأضاف أن صهاريج النفط تسلك طرقا تمر عبر منفذي باشماخ وبرويزخان وصولا إلى المناطق الحدودية، حيث يُكرر النفط العراقي في مصافٍ إيرانية ويُمزج بمنتجات نفطية إيرانية، قبل نقله إلى أفغانستان.

وبحسب التقرير، تشمل المرحلة الثانية من عمليات التهريب نقل المشتقات النفطية عبر المدن الإيرانية الشرقية باتجاه الحدود الأفغانية، حيث تُفرغ في مستودعات كبيرة، قبل توزيعها بواسطة الشاحنات أو شبكات التوزيع على محطات الوقود.

وأشار التقرير إلى أن الكميات المهربة لا يُعاد تصديرها إلى دول أخرى، بل تُستهلك داخل أفغانستان، في ظل ارتفاع الطلب على الوقود.

كما رصد التقرير عمليات تهريب للنفط باتجاه تركيا عبر منطقة فيشخابور، حيث يقع موقع شركة "DNO" النرويجية.