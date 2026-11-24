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بحث ملك البحرين حمد بن عيسى، في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إلى جانب تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود ترسيخ الأمن والاستقرار.
وذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا" أن الاتصال تناول العلاقات التاريخية والشراكة الاستراتيجية بين البحرين والولايات المتحدة، وسبل تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، فضلاً عن بحث آفاق تعزيز التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.
وأعرب ملك البحرين عن تقديره لاهتمام ترامب بأمن الخليج ومنطقة الشرق الأوسط واستقرارهما، مثمناً جهوده ومساعيه الداعمة لترسيخ الأمن والاستقرار وإرساء السلام في المنطقة.
وأكد ملك البحرين "أهمية مواصلة التنسيق والتشاور والعمل المشترك، وتضافر الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ نهج الحوار والدبلوماسية في معالجة التحديات الراهنة، بما يسهم في تحقيق السلام الشامل والدائم في المنطقة والعالم".