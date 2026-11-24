Advertisement

حذّرت أجهزة الأمن ، الثلاثاء، الشركات العاملة في البلاد والموردة للأسلحة والمعدات إلى الجيش الأوكراني، من خطر تعرضها لأعمال تخريب روسية.وصدر هذا التحذير المشترك عن والهيئة الوطنية للأمن الوقائي التابعة لجهاز الاستخبارات الداخلية "في أعقاب تصاعد محاولات تنفيذ أعمال تخريبية تستهدف منشآت أوروبية مرتبطة بقطاع الدفاع"، وفق بيان مشترك.كما يستهدف التحذير الشركات الموجودة في التي تقدّم دعماً مادياً مباشراً للقوات المسلحة ، بما فيها الشركات المشاركة في سلاسل التوريد، حسب البيان.كذلك توصي بريطانيا هذه الشركات بالحد من انكشافها الرقمي، وتعزيز قدرتها على رصد أنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها، فضلاً عن تحديد أصولها الحيوية واتخاذ تدابير لحمايتها.واعتبرت الحكومة البريطانية أن روسيا تشكل "تهديداً مستمراً وكبيراً لبريطانيا ومصالحها في مختلف أنحاء العالم". كما أضافت أن روسيا والجهات التي تعمل لحسابها تلجأ إلى "الهجمات الإلكترونية وأعمال التخريب والتضليل الإعلامي لتعطيل عمل مؤسسات وعرقلة أنشطتها وتقويض الثقة بها"، وفقاً لفرانس برس.