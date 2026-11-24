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أكد الرئيس الأميركي ، أمس الثلاثاء، أن الحرب على "ممولة حتى كانون الثاني المقبل".وأقر في حديث مع صحيفة " " الأميركية، أن خياراته العسكرية قد تكون محدودة عندما يسيطر على الكونغرس في كانون الثاني ، لكنه أعرب عن أمله في ألا تقود الصراع إلى ما وصفه بـ"نهاية مبكرة".وقال ترامب: "الديمقراطيون سيحولون النصر الساحق إلى هزيمة. أعني إذا فعلوا ذلك. انظروا، سيدمَّر أسطولهم البحري وسلاحهم الجوي ودفاعاتهم الجوية. كل شيء. سيدمَّر قادتهم. أعني إذا فعل الديمقراطيون ذلك سيحولون النصر إلى هزيمة".وأضاف الرئيس الأميركي: "لا أعرف كيف يمكنهم فعل ذلك سياسيا لأننا حققنا نصرا. يمكننا إنهاء هذه الحرب متى شئنا".وعندما سئل عما إذا كان الوقت المتاح له لشن ضربات بحُرية يضيق، قال: "أجد صعوبة في تصديق أنهم سيحولون النصر إلى هزيمة، لأن هذا ما سيحدث. نعم. لكن حتى نهاية يناير تقريبا، كما تعلمون، لدينا التمويل الكافي".واعتبر الرئيس الأميركي أن هدف المتمثل في على إيران "قابل للتحقيق على الأرجح"، لكنه ليس هدفه.وأضاف: "أنا فقط لا أريدهم أن يمتلكوا سلاحا نوويا. لم أكن يوما مع أو ضد تغيير النظام، لم يكن ذلك معيارا بالنسبة لي".