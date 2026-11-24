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كشف تقرير حديث لاتحاد العلماء ، نشرته دورية «نشرة علماء الذرة» تحت عنوان «الأسلحة النووية 2026»، أن تمتلك نحو 90 رأساً حربياً نووياً، وفق تقديرات لم تتغير منذ عام 2021.واستند الباحثون إلى تقديرات مخزون البلوتونيوم ، وأنظمة إيصال الأسلحة النووية، ووثائق حكومية مسربة أو رفعت عنها السرية، مشيرين إلى أن امتلاك إسرائيل ما بين 800 و1000 كيلوغرام من البلوتونيوم لا يعني بالضرورة قدرتها على تحويله بالكامل إلى أسلحة نووية.وتناول التقرير القدرات الجوية الإسرائيلية، بما فيها مقاتلات «إف 16» و«إف 15 آي» و«إف 35 آي»، التي يُحتمل أن تكون بعض نسخها مخصصة لمهام نووية، رغم عدم وجود تأكيد بشأن طبيعة تجهيزاتها.كما أشار إلى امتلاك إسرائيل نحو 50 صاروخاً باليستياً من طراز «أريحا»، يقدر مدى النسخة الأحدث منها، «أريحا 3»، بنحو 4 آلاف كيلومتر، ما يضع وباكستان وأجزاء واسعة من غرب ، بما فيها ، ضمن نطاقها النظري.وعلى الصعيد البحري، لفت التقرير إلى امتلاك إسرائيل ست غواصات من طراز «دولفين»، مع خطط لاستبدال ثلاث منها بغواصات جديدة من طراز «داكار»، متناولاً احتمالات تزويد الغواصات بقدرات نووية، من دون تأكيد هذه المعلومات.وخلص الباحثون إلى أن الترسانة النووية الإسرائيلية تقدر بنحو 90 رأساً، محذرين من أن التقديرات التي تتحدث عن مئات الرؤوس قد تكون مبالغاً فيها، في ظل استمرار الغموض المحيط بالبرنامج الاسرائيلي.