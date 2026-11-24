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طلبت الكورية الشمالية من رئيس البعثة الدبلوماسية السويسرية مغادرة البلاد خلال 48 ساعة، وفق وسائل إعلام رسمية، وذلك غداة تهديد بيونغيانغ بإغلاق المكتب الذي افتُتح حديثا ردا على عقوبات فرضتها برن.ويتبع المكتب الدبلوماسي لسفارة سويسرا لدى التي تتولى العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع كوريا الشمالية.وقالت المركزية الكورية الشمالية إن " كوريا الديموقراطية الشعبية أعلنت رئيس المكتب الدبلوماسي السويسري في كوريا الشمالية شخصا غير مرغوب فيه، وطلبت منه مغادرة البلاد في غضون 48 ساعة".وأضافت الوكالة أن مدير الإدارة الأوروبية في وزارة الخارجية الكورية الشمالية باك هيون سو استدعى سيلفان أستييه، رئيس المكتب الدبلوماسي السويسري، وسلّمه مذكرة رسمية تدعو إلى إغلاق المكتب.وأوضحت أن بيونغيانغ طلبت من أستييه مغادرة البلاد "على خلفية العمل العدائي العلني الذي تمثل في إدراج السلطات السويسرية مخيم سونغدوون الدولي للأطفال في قائمة ".وكانت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري كيم جونغ أون، هددت الثلاثاء بإغلاق المكتب الدبلوماسي السويسري، منددة بالعقوبات الجديدة التي فرضتها سويسرا على مخيم يقع في مدينة وونسان ويستقبل أطفالا من الصين وروسيا.