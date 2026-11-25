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نقلت وكالات أنباء روسية عن حاكم منطقة سامارا، فياتشيسلاف فيدوريشيف، القول اليوم الأربعاء إن هجوما بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل شخص واحد وانقطاع الكهربائي، وألحق أضرارا على الأرض في المنطقة الروسية.وقالت السلطات الروسية إن شخصا قتل في هجوم أوكراني بأكثر من 145 طائرة مسيرة استهدف مقاطعة سامارا خلال الليل، مشيرة إلى أن الهجوم تسبب في انقطاع الكهرباء في بعض المناطق، فضلاً عن وقوع أضرار ميدانية.وتعد منطقة سامارا مركزا رئيسيا لتكرير لشركة النفط الحكومية روسنفت.بالمقابل، قال تيمور تكاتشينكو حاكم منطقة ، عبر تلغرام، إن هجوما أسفر عن مقتل رجل في بيلا تسيركفا، وهي مدينة يقطنها 200 ألف نسمة وتبعد حوالي 64 كيلومترا عن ضواحي كييف.وأضاف أن منشأة تجارية تعرضت لأضرار أيضا.من ناحية ثانية، أعلنت استهداف منشآت للبنية التحتية للنقل والصناعات العسكرية وسفن بحرية في .وقالت الدفاع الروسية إن القوات الروسية نفذت، الليلة الماضية، ضربات بواسطة طائرات مسيرة استهدفت منشآت للبنية التحتية للنقل والصناعات العسكرية، إضافة إلى سفن بحرية قالت إنها تعمل لمصلحة القوات .