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أقر مجلس النواب الروسي، أمس الثلاثاء، مشروع الميزانية للفترة من 2027 إلى 2029، كما وافق - في إجراء منفصل - على سلسلة من الزيادات الضريبية بهدف تمويل الحرب التي تشنها في .تخصص الميزانية الجديدة نحو 17.15 تريليون روبل (حوالي 209 مليار دولار) للدفاع الوطني في عام 2027، مقابل 12.93 تريليون روبل (157.5 مليار دولار) في عام 2026، وهو ما يعني زيادة كبيرة مقارنة بتوقعات الإنفاق للعام المقبل في ميزانية العام الحالي وكانت 13.6 تريليون روبل.وتسعى الحكومة إلى تغطية جزء من النفقات العسكرية المتزايدة من خلال فرض ضرائب إضافية على شركات التعدين، وتحصيل ضرائب من عوائد استثمارات المواطنين.ووافق النواب على مشروع قانون الميزانية بأغلبية 396 صوتا، مع امتناع 37 عضوا عن التصويت. وسينتقل المشروع الآن إلى مجلس الاتحاد -الغرفة العليا في الروسي- للمصادقة عليه.ويسعى ، بشكل متزايد، إلى تعزيز الإيرادات الضريبية من الشركات والمستهلكين لدعم الحرب في أوكرانيا، التي تقترب من إتمام عامها الخامس، في وقت يركز فيه الاقتصاد الروسي أكثر فأكثر على الإنفاق العسكري على حساب الاحتياجات المدنية.في الوقت نفسه اتسع عجز الميزانية الروسية هذا العام متجاوزا التوقعات، بسبب الإنفاق العسكري الضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي. كما يواجه الاقتصاد ضغوطا ناجمة عن الغربية، وارتفاع أسعار الفائدة على قروض الشركات غير العاملة في القطاع العسكري، ونقص الأيدي العاملة، بالإضافة إلى الهجمات التي تستهدف مصافي ومحطات التصدير.