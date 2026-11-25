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نقلت شبكة " إن" الإخبارية الأميركية، عن مصدر مطلع قوله إن المحققين الذين يبحثون في أسباب التوقف الشامل لحركة الطيران على مستوى في وقت سابق من هذا الشهر تمكنوا من إعادة محاكاة العطل التقني الغامض داخل مختبر ويعتقدون أنهم توصلوا إلى السبب وراءه.وركّز المحققون جهودهم على تحديد سبب قيام جهاز توجيه Router جديد في موقع لاسلكي ناءٍ بولاية أركنساس بإغراق نظام مراقبة الحركة الجوية الأميركي بكمية هائلة من البيانات، ما أدى إلى حدوث انقطاعات في اتصالات الرادار والاتصالات اللاسلكية.وقال المصدر إن المحققين اكتشفوا أن أحد إعدادات جهاز التوجيه، الذي لم يحظ بالاهتمام اللازم، أثر في طريقة تفاعله مع أجهزة توجيه أخرى تعود إلى عقود مضت، وتعمل الفيدرالية (FAA) حالياً على إخراجها من الخدمة.ويعتقد المحققون أن الأمر يتطلب تحديثات برمجية، وأن هذه التحديثات ستمنع تكرار العطل الذي أصاب النظام.