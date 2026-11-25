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كشف تقرير لصحيفة "هآرتس" أن الجيش فتح تحقيقات جنائية في 16 واقعة يُشتبه فيها باستخدام فلسطينيين دروعاً بشرية في والضفة الغربية، من دون إحالة أي جندي أو ضابط إلى المحاكمة حتى الآن.وبحسب التقرير، تتوزع الوقائع على 10 حالات في غزة و6 في ، وشملت إجبار مدنيين ومحتجزين على دخول مبانٍ وأنفاق يُشتبه بوجود متفجرات أو مسلحين فيها، لتفتيشها قبل دخول القوات الإسرائيلية، في ممارسة تُعرف بين الجنود باسم "إجراء البعوضة".كما نقلت الصحيفة شهادات عن استخدام أسلوب مماثل في ، بينها واقعة انتهت بمقتل شخص إثر انفجار، من دون اتضاح هويته أو ما إذا كانت الحادثة تخضع لتحقيق جنائي.وفي رده، أكد الجيش الإسرائيلي أن تعليماته تحظر استخدام المدنيين دروعاً بشرية أو إشراكهم في العمليات العسكرية، مشيراً إلى أن الحالات التي تثار بشأنها شبهات تخضع للفحص والتحقيق.ولفت التقرير إلى أن فتح التحقيقات لا يعني ثبوت المسؤولية الجنائية، في ظل عدم إعلان إحالة أي من المتورطين المشتبه بهم إلى المحاكمة حتى تاريخ نشره.