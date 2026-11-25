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أصدرت محكمة ، اليوم الأربعاء، قرارا بإعدام منفذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف أفرادا من في العاصمة ، وأسفر عن مقتل العريف خلف السلايطة وإصابة النقيب فراس فايز العنانزة.ودانت المحكمة المتهم بجريمتي القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان باستخدام سلاح، والقيام بأعمال إرهابية باستخدام سلاح، وفقا لقانون منع الإرهاب.وكان الهجوم قد وقع في 5 تشرين الثاني الجاري، عندما اعتدى المنفذ بأداة حادة على رجل أمن أثناء تأدية واجبه في شارع المدينة المنورة بالعاصمة عمان.وتدخلت دورية أمنية للسيطرة على المعتدي، وأصيب ضابط خلال الاشتباك معه. ونقل العريف السلايطة إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرا بإصابته.وأعلنت لمحكمة أمن الدولة، في 11 تشرين الثاني، انتهاء التحقيقات وإحالة القضية إلى المحكمة، بعد الاستماع إلى الشهود وجمع الأدلة واستجواب المتهم.وكانت محكمة أمن الدولة الأردنية أصدرت في وقت سابق حكما بإعدام منفذي الاعتداء الذي استهدف كنسية في محافظة الكرك.