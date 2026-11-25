استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم طفلان، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، فجر اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي غربي مدينة غزة، بحسب مصادر طبية وأمنية فلسطينية.
وقال مصدر في مستشفى الشفاء
بمدينة غزة ومصادر أمنية فلسطينية إن 4 شهداء
وعددا من المصابين وصلوا إلى المستشفى، بينهم إصابات وصفت بالحرجة، جراء استهداف الطيران المروحي الإسرائيلي
شقة سكنية في محيط منطقة المؤون، بالقرب من مخازن تابعة لوكالة الأمم المتحدة
لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
"الأونروا" في مخيم الشاطئ.
وذكرت المصادر أن طواقم الإسعاف وسكانا محليين نقلوا المصابين إلى المستشفى عقب الاستهداف، بينما أفاد شهود عيان
بأن القصف ألحق دمارا واسعا بالشقة المستهدفة والمباني المحيطة بها.
وأوضحت مصادر محلية فلسطينية أن الشهداء
الأربعة هم أفراد من عائلة واحدة نزحت من شمال قطاع غزة
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