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استشهد 4 فلسطينيين من عائلة واحدة، بينهم طفلان، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة، فجر اليوم الأربعاء، في قصف إسرائيلي غربي مدينة غزة، بحسب مصادر طبية وأمنية فلسطينية.وقال مصدر في بمدينة غزة ومصادر أمنية فلسطينية إن 4 وعددا من المصابين وصلوا إلى المستشفى، بينهم إصابات وصفت بالحرجة، جراء استهداف الطيران المروحي شقة سكنية في محيط منطقة المؤون، بالقرب من مخازن تابعة لوكالة لغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في مخيم الشاطئ.وذكرت المصادر أن طواقم الإسعاف وسكانا محليين نقلوا المصابين إلى المستشفى عقب الاستهداف، بينما أفاد شهود بأن القصف ألحق دمارا واسعا بالشقة المستهدفة والمباني المحيطة بها.وأوضحت مصادر محلية فلسطينية أن الأربعة هم أفراد من عائلة واحدة نزحت من شمال .