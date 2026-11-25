هذا وحمل شبيرو نتنياهو مسؤولية قيادة إسرائيل
إلى "مسار خطير وعزلتها دولياً"، في موقف لم يستثن منه الرئيسين الأميركيين
السابق جو بايدن
والحالي دونالد ترامب
، اللذين اتهمهما بعدم استخدام نفوذهما بما يكفي لكبح تحركات نتنياهو خلال حرب غزة.
فقد قال حاكم بنسلفانيا في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "نتنياهو قائد فاشل، وقاد إسرائيل إلى مسار خطير ومظلم ومعزول".
ورغم عدم إعلان شيبيرو رسمياً اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة، فإن مواقفه وتحركاته الأخيرة في ملفات السياسة الخارجية تعزز التكهنات بشأن دخوله السباق، وتفتح مبكراً باب المواجهة داخل الحزب الديمقراطي
حول قضايا السياسة الخارجية، خصوصاً العلاقة مع إسرائيل، التي تشهد انقسامات متزايدة بين أجنحة الحزب.
فمن المرجح أن يكون موقف حاكم بنسلفانيا من إسرائيل أحد أبرز الملفات التي ستخضع للتدقيق إذا قرر خوض الانتخابات التمهيدية الديمقراطية
، خاصة في ظل تصاعد الضغوط التي يمارسها الجناح التقدمي داخل الحزب لإعادة النظر في التعاون الأمني الوثيق مع تل أبيب، أو حتى إنهائه، بعدما تسبب دعم بايدن
لإسرائيل في تعميق الانقسامات الديمقراطية خلال انتخابات 2024.
فيما يحاول شيبيرو، الذي وصفه التقرير بأنه "يهودي ملتزم بتعاليم دينه"، الموازنة بين دفاعه عن التحالف الأميركي الإسرائيلي
وانتقاداته لسياسات الحكومة الإسرائيلية
؛ فهو يلتزم بقواعد الطعام اليهودية، وتلقى، شأنه شأن أطفاله الأربعة، تعليمه في مدارس يهودية، كما كتب في مذكراته أنه يعيش إيمانه الديني "بصوت عالٍ".