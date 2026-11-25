في مؤشر مبكر على ملامح المعركة المحتملة لانتخابات الرئاسة الأميركية عام 2028، اختار حاكم ولاية بنسلفانيا جوش شيبيرو فتح ملف السياسة الخارجية، موجهاً انتقادات حادة إلى ، بنيامين نتنياهو.

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هذا وحمل شبيرو نتنياهو مسؤولية قيادة إلى "مسار خطير وعزلتها دولياً"، في موقف لم يستثن منه الرئيسين السابق والحالي ، اللذين اتهمهما بعدم استخدام نفوذهما بما يكفي لكبح تحركات نتنياهو خلال حرب غزة.



فقد قال حاكم بنسلفانيا في مقابلة مع صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "نتنياهو قائد فاشل، وقاد إسرائيل إلى مسار خطير ومظلم ومعزول".