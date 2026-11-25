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تصدّرت صورة جمعت الملياردير الأميركي بالرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» جنسن هوانغ ، بعدما زار مقر الشركة في برفقة اثنين من أطفاله، والتقط صوراً مع هوانغ.وأثارت الصورة تساؤلات بشأن طبيعة العلاقة بين الرجلين، خصوصاً في ظل التعاون التجاري والتقني الوثيق بينهما، إذ تُعد شركات ماسك من كبار مستخدمي معالجات «إنفيديا» لتشغيل مراكز البيانات وتطوير تقنيات .وتعتمد شركاته، ومنها «تسلا» و«إكس إيه آي» و«سبيس إكس»، على رقائق الشركة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتطوير والروبوتات، فيما أنفق ماسك مبالغ ضخمة على شراء معالجات متطورة لتشغيل حاسوبه العملاق «كولوسوس» وتدريب نموذج «غروك».ولا تقتصر العلاقة بين ماسك وهوانغ على الأعمال، بل تمتد لسنوات، إذ جمعتهما محطات تعاون سابقة، أبرزها تسليم هوانغ ماسك أول حاسوب فائق من طراز DGX-1 عام 2016.وهكذا أعادت الصورة تسليط الضوء على العلاقة بين اثنين من أبرز الأسماء في قطاع التكنولوجيا، في وقت تتزايد فيه أهمية التعاون بين شركات الذكاء الاصطناعي ومصنّعي الرقائق المتقدمة.