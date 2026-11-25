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طلب نضال حسن، المدان بقتل 13 شخصا بهجوم في أميركية في العام 2009 والمقرّر تنفيذ الحكم الصادر بإعدامه بالرصاص الشهر المقبل، الثلاثاء، من المحكمة تأجيل التنفيذ، وفق وثائق حصلت عليها .وتقدّم نضال حسن، وهو طبيب عسكري وضابط سابق في الجيش الأميركي، بطلب من المحكمة لتأجيل تنفيذ حكم إعدامه المقرّر في الثالث من ديسمبر، لتمكينه من تحضير طعن بدستورية الحكم.في حال المضي قدما بتنفيذ الحكم، سيكون حسن أول مدان ينفّذ حكم إعدامه رميا بالرصاص على يد فرقة عسكرية أميركية منذ العام 1945.في الشهر الماضي، أثارت خطة البث المباشر لعملية الإعدام معارضة واسعة داخل وخارجها، وانتقادات من سياسيين ديموقراطيين وجمهوريين أميركيين والكنيسة والأمم المتحدة.وكان الأميركي بيت هيغسيث قال في بادئ الأمر إن تنفيذ حكم الإعدام سيكون "علنيا"، قبل أن يشير متحدث باسم إلى أن الإعدام سيُبث على الإنترنت.وحذّر عشرات الضباط المتقاعدين في الجيش الأميركي أيضا من بث الإعدام.