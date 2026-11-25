يواجه توماس ماركل، والد دوقة ساسكس ميغان ماركل
، اتهامات اتحادية في الولايات المتحدة
تتعلق بحيازة مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى 40 عاماً في السجن في حال إدانته.
وبحسب وثائق قضائية في ولاية كاليفورنيا
، عُثر خلال تفتيش وحدة تخزين مرتبطة به على صور ومواد يُشتبه في احتوائها على انتهاكات بحق أطفال، بينها صور لقاصرين.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي
قد ألقى القبض على ماركل، البالغ 82 عاماً، في 6 تشرين الثاني داخل دار لرعاية كبار السن في فلوريدا
، ولا يزال قيد الاحتجاز بانتظار محاكمته.
في المقابل، ينفي ماركل الاتهامات الموجهة إليه، فيما أكدت المحكمة أهليته العقلية للمثول أمام القضاء
. ولم يصدر حتى الآن أي حكم نهائي في القضية.