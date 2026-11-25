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يواجه توماس ماركل، والد دوقة ساسكس ، اتهامات اتحادية في تتعلق بحيازة مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى 40 عاماً في السجن في حال إدانته.وبحسب وثائق قضائية في ولاية ، عُثر خلال تفتيش وحدة تخزين مرتبطة به على صور ومواد يُشتبه في احتوائها على انتهاكات بحق أطفال، بينها صور لقاصرين.وكان قد ألقى القبض على ماركل، البالغ 82 عاماً، في 6 تشرين الثاني داخل دار لرعاية كبار السن في ، ولا يزال قيد الاحتجاز بانتظار محاكمته.في المقابل، ينفي ماركل الاتهامات الموجهة إليه، فيما أكدت المحكمة أهليته العقلية للمثول أمام . ولم يصدر حتى الآن أي حكم نهائي في القضية.