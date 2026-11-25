نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة تقريراً جديداً كشفت فيه عن أزمة واسعة يواجهها الجيش على صعيد جاهزية آلياته ومعداته العسكرية، بعد أكثر من 3 سنوات من الحرب على جبهات عدّة، أبرزها غزة ولبنان، مشيرة إلى أن نسبة جاهزية الدبابات والآليات المدرعة لا تتجاوز حالياً 70%، رغم عمليات الإصلاح والصيانة المكثفة التي جرت خلال الحرب.

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وبحسب التقرير الذي أعدّه الصحافي إليشا بن كيمون، فإن الجيش الإسرائيلي يواجه تحدياً كبيراً يتمثل في إعادة تأهيل منظومته العسكرية، بعدما استُخدمت أعداد كبيرة من الآليات والمعدات بصورة متواصلة، من دون إخضاعها لعمليات صيانة شاملة بسبب استمرار القتال.





وأوضحت الصحيفة أن حجم الأضرار والتآكل لا يقتصر على الدبابات والآليات المدرعة، بل يشمل أيضاً الأسلحة والمحركات والأنظمة الميكانيكية ومكونات المركبات العسكرية.





أرقام تكشف حجم الأزمة



وبحسب بيانات الجيش الإسرائيلي التي نشرتها الصحيفة للمرة الأولى، فإن عمليات الصيانة والإصلاح خلال الحرب شملت الآتي:



- إعادة نحو 900 آلية قتالية مدرعة إلى الخدمة، وهو عدد يعادل حجم 9 ألوية مدرعة.



- إعادة تأهيل 82% من إجمالي الآليات التي تعرضت لأضرار.



- إصلاح أكثر من 9600 جرافة.



- استبدال وإعادة تأهيل وتصنيع وشراء أكثر من 17 ألفاً من مكونات الآليات المدرعة.



- إنتاج وشراء وتركيب أكثر من 16 ألف قطعة من معدات الحماية. - إنتاج وشراء وتركيب أكثر من 16 ألف قطعة من معدات الحماية.



- توفير عشرات الملايين من قطع الغيار.



ورغم هذه الأرقام، أشارت الصحيفة إلى أن مستوى الجاهزية الحالي يعكس حاجة الجيش إلى خطة واسعة لإعادة تأهيل معداته، خصوصاً أن بعض الآليات تحتاج إلى عمليات صيانة قد تستغرق أسابيع.





فرق الصيانة في قلب المعارك





ولفت التقرير إلى أن طبيعة الحرب غيّرت دور سلاح التكنولوجيا والصيانة في الجيش الإسرائيلي، إذ لم تعد فرقه تعمل خلف القوات فحسب، بل أصبحت جزءاً من النشاط العسكري في مناطق القتال، بما يشمل والضفة الغربية ومنطقة قلعة الشقيف في .





وأوضحت الصحيفة أن أكثر من 25 ألف جندي يعملون ضمن هذه المنظومة، التي تولّت خلال الحرب انتشال الآليات المتضررة وإصلاحها وإعادتها إلى الخدمة، في ظروف ميدانية معقدة.





وكشفت أن سلاح التكنولوجيا والصيانة تكبّد خسائر بشرية خلال الحرب، تمثلت بمقتل 24 من أفراده وإصابة أكثر من 900 آخرين، بالتزامن مع صعوبات يواجهها الجيش في الاحتفاظ بكوادره البشرية.





أزمة لوجستية في





كذلك، كشف التقرير أن الجيش الإسرائيلي لا يزال غير قادر بصورة كاملة على تلبية الاحتياجات اللوجستية لقواته في الضفة الغربية، إذ تعاني بعض المواقع العسكرية نقصاً في الطواقم المتخصصة والمطابخ والكهرباء والبنى التحتية الضرورية.





وتأتي هذه التحديات بالتزامن مع استعداد الجيش لتغيير انتشار قواعده العسكرية في الضفة الغربية وإقامة قواعد إضافية، في ظل التوسع الاستيطاني الذي شهدته المنطقة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والذي شمل، بحسب التقرير، إقامة أكثر من 100 مستوطنة وعشرات المزارع الزراعية.





وفي هذا الإطار، أصدر رئيس هيئة التكنولوجيا واللوجستيات في الجيش الإسرائيلي، اللواء رامي أبودرهام، تعليمات إلى قادة الوحدات بتفقّد القواعد والقطاعات العسكرية، وتحديد أوجه النقص وفحص مستوى جاهزية القوات.







2027.. عام استعادة الجاهزية





وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن الجيش الإسرائيلي يأمل أن يكون العام 2027 "عام استعادة الجاهزية"، خصوصاً في ظل النقاشات بشأن احتمال استئناف الحرب مع وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على جبهات أخرى.





وأوضحت أن التحدي المقبل لا يقتصر على إعادة الآليات المتضررة إلى الخدمة، بل يشمل إعادة بناء قدرات الصيانة، واستكمال مخزون قطع الغيار، وتأهيل الأنظمة والبنى التحتية العسكرية.