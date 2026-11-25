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أعاد قرار رئيس الوزراء علي الزيدي بوضع المنافذ الحدودية في إقليم كردستان تحت إدارة هيئة المنافذ الاتحادية فتح خلاف قديم بين وأربيل حول الصلاحيات والإيرادات. وجاء القرار ضمن حزمة أوسع أعقبت تحقيقا في شبهات تهريب نفط من شركة نفط ، وشملت أيضا صادرات وبعض الحقول في مناطق متنازع عليها.لكن إدارة المنافذ تطرح سؤالا دستوريا مباشرا، هل تملك بغداد نقل إدارتها إلى الحكومة الاتحادية بقرار منفرد، أم يتطلب ذلك تنسيقا مع حكومة الإقليم؟لا يضع الدستور كل ما يتعلق بالحدود في خانة واحدة. فالمادة 110 تمنح الحكومة الاتحادية صلاحية حصرية في رسم السياسة المالية والجمركية، كما تجعل حماية حدود ضمن مسؤوليات السياسة الأمنية الاتحادية. لكن المادة 114 تدرج إدارة الجمارك ضمن الاختصاصات المشتركة بين السلطات الاتحادية والإقليمية، وتنص على أن تتم بالتنسيق مع حكومات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.وهنا يكمن جوهر الخلاف. فبغداد تستطيع الاستناد إلى صلاحياتها في رسم السياسة الجمركية وحماية الحدود، بينما تستند أربيل إلى النص الذي يجعل إدارة الجمارك مشتركة ويشترط التنسيق.وتضيف المادة 115 أن الأولوية عند النزاع على اختصاص مشترك تكون لقانون الإقليم والمحافظة. كما تمنح المادة 121 سلطات الإقليم صلاحيات تنفيذية وتشريعية وقضائية في المسائل التي لا تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية للحكومة الاتحادية.لذلك لا يحسم الدستور المسألة بمجرد القول إن المنافذ اتحادية أو إقليمية، بل يفتح نقاشا حول الفرق بين وضع القواعد الاتحادية وإدارة العمل اليومي في المنفذ، وحول ما إذا كان قرار بغداد يحقق التنسيق المطلوب.ورفض رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني القرار، وقال إن أربيل لم تغلق باب الحوار وإن الخلاف ينبغي أن يحل وفق الدستور.كما عبر قادة في الإقليم عن رفضهم اتخاذ إجراءات أحادية، فيما امتد الخلاف إلى النفط والحقول في المناطق المتنازع عليها. وفي المقابل، تقول بغداد إن إجراءاتها جزء من تحرك لمكافحة التهريب وإحكام الرقابة على الموارد.التفاوض على إدارة مشتركة وهو المسار الأقل تصعيدا. ويمكن أن تتولى بغداد توحيد التعرفة والأنظمة الرقابية ومتابعة الإيرادات، مع الاتفاق مع الإقليم على دور موظفيه في الإدارة اليومية وآليات التحصيل.ولهذا المسار أساس عملي، إذ أعلن الجانبان في يونيو اتفاقا على تطبيق نظام "أسيكودا" الإلكتروني وتوحيد الإجراءات الجمركية، وإن كان قرار تسلم المنافذ يثير الآن خلافا حول شكل الإدارة ونطاق الدور الاتحادي.قد يضع هذا المسار القرار موضع اختبار ميداني. فإذا حاولت بغداد إرسال موظفين لتسلم المنافذ، وهو ما ترفضه أربيل، فستتحول الأزمة إلى نزاع دستوري وإداري حول الجهة التي تدير المنفذ فعليا. ويملك الاتحادي صلاحية تفسير الدستور والفصل في النزاعات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم، وفق المادة 93.يعني هذا المسار بقاء الإدارة الفعلية بيد الإقليم، مع مواصلة بغداد الضغط لتوسيع الرقابة وتطبيق قواعد جمركية اتحادية. وقد يطيل ذلك أمد الخلاف من دون حسم، وقد يظهر أثره في التجارة إذا أدت ازدواجية الإجراءات أو اختلاف الموافقات إلى تعطيل الشحنات.