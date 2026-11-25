أوضح وزير العدل الدنماركي الأربعاء أن بلاده التي تناقش حاليا حظر الحجاب في المدارس، تعتزم توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل المدعين العامين.
وقال الوزير
نيكولاي فامين في بيان "نُدخل الآن قواعد تنص على أنه يتعين على المدعين العامين، تماما كالقضاة المحترفين، أن يبدوا محايدين من الناحيتين الدينية
والسياسية عند مشاركتهم في الجلسات القضائية".
وأضاف "هذا يتعلق خصوصا بالأوشحة الدينية التي لن يكون بإمكان المدعين العامين ارتداؤها في المحكمة".
واعتبر المسؤول المنتمي إلى الحزب الاشتراكي
الديموقراطي أن "من الضروري ألا يتبقى أدنى شكّ في أن المدعين العامين يمارسون عملهم داخل قاعات المحاكم بطريقة موضوعية ومحايدة".
وفي آب 2018، دخل قانون يحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة حيز التنفيذ في الدولة الإسكندنافية
. وبات أي شخص يرتدي غطاء للوجه عرضة لغرامة مالية.
وأعربت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن المنتمية أيضا إلى الحزب الاشتراكي
الديموقراطي، مؤخرا عن تأييدها لحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية والإعدادية، وهو مقترح يتبناه اليمين واليمين المتطرف.
وفي حين أبدت شكوكا حول إمكانية تنفيذ الحظر في بلد تُعد فيه حرية الدين وحرية التعبير قيمتين جوهريتين، قالت فريدريكسن مؤخرا إن "الحجاب، في نظري، تعبير عن القمع".(أ.ف.ب)