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أوضح وزير العدل الدنماركي الأربعاء أن بلاده التي تناقش حاليا حظر الحجاب في المدارس، تعتزم توسيع نطاق هذا الحظر ليشمل المدعين العامين.نيكولاي فامين في بيان "نُدخل الآن قواعد تنص على أنه يتعين على المدعين العامين، تماما كالقضاة المحترفين، أن يبدوا محايدين من الناحيتين والسياسية عند مشاركتهم في الجلسات القضائية".وأضاف "هذا يتعلق خصوصا بالأوشحة الدينية التي لن يكون بإمكان المدعين العامين ارتداؤها في المحكمة".واعتبر المسؤول المنتمي إلى الديموقراطي أن "من الضروري ألا يتبقى أدنى شكّ في أن المدعين العامين يمارسون عملهم داخل قاعات المحاكم بطريقة موضوعية ومحايدة".وفي آب 2018، دخل قانون يحظر إخفاء الوجه في الأماكن العامة حيز التنفيذ في . وبات أي شخص يرتدي غطاء للوجه عرضة لغرامة مالية.وأعربت رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن المنتمية أيضا إلى الحزب الديموقراطي، مؤخرا عن تأييدها لحظر ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية والإعدادية، وهو مقترح يتبناه اليمين واليمين المتطرف.وفي حين أبدت شكوكا حول إمكانية تنفيذ الحظر في بلد تُعد فيه حرية الدين وحرية التعبير قيمتين جوهريتين، قالت فريدريكسن مؤخرا إن "الحجاب، في نظري، تعبير عن القمع".(أ.ف.ب)