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قامت إثيوبيا بطرح مبادرة دبلوماسية جديدة لإنهاء الحرب في ، داعيةً الأطراف العسكرية والسياسية والمدنية إلى حوار شامل تستضيفه العاصمة أديس أبابا، بهدف وقف القتال والتوصل إلى توافق وطني يمهّد لتشكيل .وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في 23 تشرين الثاني الجاري، استعداد بلاده لرعاية الحوار والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، مؤكداً أن المبادرة تهدف إلى إنهاء الصراع والحفاظ على وحدة السودان وسيادته.وتتضمن المبادرة التوصل إلى تفاهمات بشأن وقف الحرب، وإطلاق مرحلة انتقالية، واستعادة وإعادة إعمار ما دمره النزاع، بعيداً عن الإقصاء والإملاءات الخارجية.كما دعا أبي أحمد والدول الإقليمية إلى دعم المبادرة وتكثيف المساعدات الإنسانية للنازحين واللاجئين، محذراً من التداعيات المتزايدة لاستمرار الحرب على السودان والمنطقة.وتأتي الخطوة في ظل استمرار النزاع وتفاقم الأزمة الإنسانية، وسط مساعٍ لفتح مسار سياسي يضع حداً للقتال ويعيد الأطراف السودانية إلى طاولة الحوار.