

Advertisement وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" ترجمه " "، تأتي هذه التحركات في إطار مساعي الإدارة الأميركية إلى توسيع نطاق سياستها التجارية الحمائية، واستخدام الرسوم الجمركية أداة للضغط على الشركاء التجاريين، بما يخدم توجهات واشنطن الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.

وتكتسب الخطوة، بحسب الصحيفة، أهمية خاصة في ظل التوترات التجارية القائمة بين وعدد من القوى الاقتصادية الكبرى، ولا سيما الصين والاتحاد ، حيث لا تزال الخلافات قائمة بشأن الدعم الحكومي للصناعات المحلية، وشروط المنافسة، وحجم العجز التجاري الأميركي. تتجه إدارة الرئيس الأميركي نحو فرض موجة جديدة من الرسوم الجمركية على عدد من الاقتصادات الكبرى، في خطوة من شأنها إعادة فتح جبهة المواجهة التجارية بين وشركائها الدوليين، وسط مخاوف من تداعياتها على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد وحركة الاستثمارات.وبحسب تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" ترجمه " "، تأتي هذه التحركات في إطار مساعي الإدارة الأميركية إلى توسيع نطاق سياستها التجارية الحمائية، واستخدام الرسوم الجمركية أداة للضغط على الشركاء التجاريين، بما يخدم توجهات واشنطن الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتقليص الاعتماد على الواردات.وتكتسب الخطوة، بحسب الصحيفة، أهمية خاصة في ظل التوترات التجارية القائمة بين وعدد من القوى الاقتصادية الكبرى، ولا سيما الصين والاتحاد ، حيث لا تزال الخلافات قائمة بشأن الدعم الحكومي للصناعات المحلية، وشروط المنافسة، وحجم العجز التجاري الأميركي.

ضغوط على الشركاء التجاريين

وأضافت الصحيفة: "تُثير التوجهات الأميركية الجديدة مخاوف لدى الدول المعنية من احتمال تعرض صادراتها إلى السوق الأميركية لرسوم إضافية، الأمر الذي قد يرفع كلفة وصول منتجاتها إلى المستهلك الأميركي ويضعف قدرتها التنافسية."

كما يمكن أن تدفع هذه الإجراءات الشركات العالمية إلى إعادة النظر في خططها الاستثمارية والإنتاجية، خصوصاً تلك التي تعتمد على سلاسل توريد تمتد عبر عدة دول، في وقت باتت فيه القرارات التجارية الأميركية عاملاً مؤثراً في حركة الاقتصاد العالمي.

وتسعى واشنطن، من خلال هذه السياسة، إلى دفع الشركات إلى نقل مزيد من عمليات التصنيع إلى الأراضي الأميركية، مستفيدة من حجم السوق المحلية والحوافز المرتبطة بالإنتاج داخل الولايات المتحدة.

تحديات قانونية وتجارية

وتأتي هذه التحركات أيضاً في ظل تعقيدات قانونية تواجه السياسة الجمركية الأميركية، بعد الجدل القضائي بشأن الأسس القانونية التي استندت إليها الإدارة في فرض رسوم سابقة.

ومن شأن البحث عن آليات قانونية بديلة أن يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الإجراءات التجارية، مع ما قد يرافقها من مفاوضات وضغوط متبادلة بين واشنطن والعواصم المعنية.

وفي المقابل، قد تلجأ الدول المتضررة إلى اتخاذ إجراءات مضادة أو التوجه نحو تسويات تفاوضية لتجنب تصعيد إضافي، خصوصاً أن أي مواجهة تجارية واسعة قد تترك آثاراً تتجاوز الدول المعنية

مباشرة.

انعكاسات محتملة على الاقتصاد العالمي

ولا تقتصر تداعيات الرسوم الجمركية على الدول التي تستهدفها الإجراءات الأميركية، إذ يمكن أن تمتد إلى المستهلكين والشركات في مختلف أنحاء العالم، من خلال ارتفاع أسعار بعض السلع وزيادة تكاليف الإنتاج والنقل.

كما أن استمرار حالة عدم اليقين التجاري قد يؤثر على قرارات الاستثمار والتوسع لدى الشركات متعددة الجنسيات، التي تحتاج إلى بيئة مستقرة لتحديد مواقع مصانعها وأسواقها المستهدفة.

واختتمت الصحيفة بالقول: "تبقى المخاوف الأكبر مرتبطة باحتمال تحوّل الإجراءات الأميركية إلى مواجهة تجارية متبادلة، بحيث ترد الدول المستهدفة بفرض رسوم على المنتجات الأميركية، ما قد يوسع دائرة التأثيرات الاقتصادية ويزيد الضغوط على التجارة الدولية."