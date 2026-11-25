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كشفت وكالة " " نقلاً عن سجلات لم تُنشر، أنّ شركات مرتبطة بسيّدة الأعمال أليس التي تربطها علاقة برئيس "إنفيديا" جينسن هوانغ، جمعت تمويلاً كبيراً مقابل معدات حوسبة فائقة الأداء تُستخدم في مراكز بيانات في ، بقيمة إجمالية تصل إلى 270 مليون دولار.وأظهرت وثائق من قاعدة بيانات ائتمانية تابعة للبنك المركزي الصيني وجود ما يصل إلى 764 خادماً ووحدة للذكاء الاصطناعي، إلى جانب معدات أخرى بقيمة 31 مليون دولار لربطها بشبكات حوسبة ضخمة.وأشارت السجلات إلى أن معظم هذه الأجهزة موجودة في مركز بيانات واسع النطاق في مدينة شنغهاي، طُوّر في الأصل ضمن شراكة مع شركة تينسنت الصينية.وتُظهر الوثائق أن شركات مرتبطة بعائلة أليس هوانغ وشركائها أسهمت في تمويل وتجهيز قطاع الذكاء الاصطناعي الصيني، بالتزامن مع تحقيقات أميركية بشأن احتمال مساعدة شركة "ميغاسبيد"، التي تتّخذ من مقراً لها، عملاء صينيين في الحصول على تقنيات من "إنفيديا" محظور تصديرها إلى الصين.وأشارت "رويترز" إلى أن السجلات لا تثبت احتواء الخوادم على رقائق محظور تصديرها إلى الصين، كما لا توضح توقيت دخول المعدات إلى البلاد أو الطريقة التي وصلت بها. (ارم نيوز)