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أظهرت دراسة صادرة عن شركة الاستشارات " "، أن نحو 3.7 مليون وظيفة في باتت مهددة بفعل تفاقم الأزمات المالية التي تواجه الشركات الصناعية، مع تسارع وتيرة تدهور أوضاع القطاع خلال عام 2026.وذكرت الدراسة، أن نحو 45% من الشركات الصناعية الأوروبية كانت تعاني ضغوطاً مالية أو صعوبات مالية جسيمة خلال عام 2025، بزيادة 3 نقاط مئوية مقارنة بعام 2024، و6 نقاط عن عام 2023.وأضافت أن البيانات الأولية لعام 2026 تشير إلى تسارع تدهور الأوضاع؛ ما يضع نحو 3.7 مليون وظيفة تحت التهديد المباشر.ووفقاً للدراسة، ارتفعت نسبة الشركات التي تواجه صعوبات مالية إلى نحو 50% خلال عام 2026، موزعة بين 42% من المؤسسات التي تعاني صعوبات مالية جسيمة، و8% تواجه أعباء مالية متزايدة. (ارم نيوز)