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أكد زعيم حزب بيتنا أفيغدور ليبرمان، الأربعاء، عدم وجود مبرر استخباراتي أو ميداني لشن هجوم إسرائيلي مستقل على في المدى القريب، وذلك رغم اتهامات يسرائيل كاتس لطهران بالعمل على تطوير أسلحة كيميائية.وقال ليبرمان، في منشور عبر منصة إكس، إن التصريحات المتعلقة بامتلاك إيران أسلحة كيميائية خطيرة، لكنه شدد على أن المعطيات الاستخباراتية والميدانية لا تستدعي شن هجوم في الوقت الراهن.وانتقد ليبرمان رئيس الوزراء ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، متهماً إياهما بالانشغال بالسلطة وفقدان التوازن في مواقفهما، في ظل تصاعد الاتهامات الموجهة إلى .وعلى الصعيد السياسي، توقع ليبرمان أن يتمكّن غادي أيزنكوت، الإسرائيلي السابق والمكلف بتشكيل الحكومة المقبلة، من تشكيل حكومة قريباً، مشيراً إلى إمكانية عرض حكومة تحظى بأغلبية يهودية واضحة بحلول نهاية الأسبوع المقبل.وكان ليبرمان أبرم اتفاقاً للانضمام إلى ائتلاف حكومي مع أيزنكوت، الذي يقود تحالفاً يمتد من اليمين إلى اليسار، فيما يعارض ليبرمان الاعتماد على أصوات أعضاء الكنيست من الأقلية العربية لتشكيل الحكومة. (إرم نيوز)