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ذكر موقع " "، أنّ أعلنت أنّ "الإنفلونزا" قد تؤدي إلى وفاة المصابين بها من الفئات الأكثر عرضة للخطر، ومن بينهم النساء الحوامل والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة وكبار السنّ".وقالت المنظمة: "تزول أعراض "الإنفلونزا" لدى معظم المصابين بها في غضون أسبوع. ومع ذلك، يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة، بل قد تؤدي إلى الوفاة، ولا سيما لدى الفئات السكانية الأكثر عرضة للخطر، ومن بينها النساء الحوامل، والأشخاص المصابون بأمراض مزمنة، والرضع وكبار السنّ".وكانت العالمية قد صرحت في وقت سابق لوكالة "نوفوستي" الروسية بأن التطعيم هو أفضل وسيلة لحماية السكان من "الإنفلونزا"، في ظلّ إرتفاع معدلات الإصابة خلال فصل الشتاء.ودعت المنظمة السكان إلى تلقي اللقاح، مشيرة إلى أهمية التطعيم بشكل خاص بالنسبة إلى الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالمرض.ووفقا للمركز العلمي السريري للتكنولوجيات الطبية التابع للوكالة الطبية البيولوجية الفيدرالية الروسية، يُتوقع أن تشهد موجتين من "الإنفلونزا" خلال موسم الوباء 2026-2027، إذ يُنتظر أن تبدأ الموجة الأولى في أواخر تشرين الثاني الجاري، فيما تحل الثانية في شباط المقبل.وأكد المركز أن ارتفاع معدلات الإصابة سيكون ناجما عن فيروسات "الإنفلونزا A"، بما فيها فيروسات "إنفلونزا الخنازير".