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طالب وكيل للشؤون الإنسانية، ، جماعة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن موظفي والعاملين في المجال الإنساني المحتجزين في اليمن، مشدداً على ضرورة حمايتهم وضمان استمرار عملهم.وقال فليتشر، الذي وصل إلى اليمن صباح الأربعاء، إن زيارته تهدف إلى تسليط الضوء على تدهور الأوضاع الإنسانية ودعم المدنيين المتضررين من الصراع، فضلاً عن تعزيز الجهود لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.وأوضح المسؤول الأممي أن تجدد القتال منذ آب الماضي أدى إلى نزوح أكثر من 364 ألف شخص، بينهم عشرات الآلاف خلال الأسبوع الماضي وحده، مشيراً إلى استمرار سقوط ضحايا مدنيين وتعرّض المستشفيات والعاملين في المجال الإنساني لهجمات.وأضاف أن القتال وانعدام الأمن والقيود المفروضة على طرق الإمداد الرئيسية تعرقل وصول الغذاء والدواء إلى الأسر المحتاجة، في وقت يعاني فيه ملايين اليمنيين من الجوع.وأشار فليتشر إلى أن زيارته تحمل أربع رسائل رئيسية، تتمثل في دعم المدنيين، والتضامن مع العاملين في المجال الإنساني، والمطالبة بالإفراج عن المحتجزين، وضمان وصول المساعدات بصورة آمنة ومستدامة، مع إعطاء أولوية عاجلة لمحافظة تعز.وحذّر من أن الاستجابة الإنسانية في اليمن باتت على حافة الانهيار نتيجة النقص الحاد في التمويل، داعياً إلى تكثيف دعمه لضمان استمرار تقديم المساعدات المنقذة للحياة.ولفت فليتشر إلى أن اليمن يُعدّ من أكثر المناطق التي تواجه فيها الجهود الإنسانية تحديات كبيرة، في ظل مساعي الأمم المتحدة للوصول إلى 87 مليون شخص بالمساعدات على مستوى العالم خلال العام الجاري.وأكد المسؤول الأممي ضرورة إبقاء اليمن ضمن أولويات المجتمع الدولي، مشدداً على أهمية استمرار الدعم لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في البلاد.