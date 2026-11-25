كشف الخبير الأمني جوشكون باشبوغ عن قدرات منظومة الدفاع الكهرومغناطيسية التركية الجديدة "إجدرها" (التنين)، التي نجحت في تحييد 51 طائرة مسيّرة في غضون ثوانٍ، من دون إطلاق صاروخ واحد أو استخدام أي ذخيرة، معتبراً أن هذه التكنولوجيا من شأنها تغيير قواعد الحروب الحديثة، ومنح تركيا تفوقاً عسكرياً واقتصادياً.

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وفي مقابلة مع قناة "CNN TÜRK" التركية، سخر باشبوغ من منظومة "القبة الحديدية" ، واصفاً إياها بـ"القبة المثقوبة"، ومعتبراً أن منظومة "القبة الفولاذية" التي تعمل تركيا على تطويرها تتفوق عليها، خصوصاً أنها تضم عشرات الأنظمة الدفاعية المتكاملة، من بينها منظومة "إجدرها".

لماذا 51 طائرة مسيّرة؟

وأوضح باشبوغ في حديثه الذي ترجمهُ "لبنان24" أن اختيار 51 طائرة مسيّرة خلال الاختبار جاء بمناسبة الذكرى الـ51 لتأسيس شركة "أسيلسان" التركية للصناعات الدفاعية، التي طورت المنظومة، مؤكداً أن عدد المسيّرات المستخدمة في الاختبار لا يمثل الحد الأقصى لقدراتها، وأنها تستطيع تحييد عدد أكبر منها.

وأشار إلى أن الشركة تمكنت من احتلال المرتبة الـ40 بين أكبر 100 شركة للصناعات الدفاعية في العالم، متوقعاً أن تتقدم خلال السنوات المقبلة لتصبح ضمن الشركات الرائدة عالمياً في هذا المجال.

تكنولوجيا تغيّر مفهوم الحرب

وقال باشبوغ إن مفهوم الحرب شهد تحولاً كبيراً خلال السنوات الأخيرة، خصوصاً في ضوء التطورات الميدانية في أوكرانيا وإيران ومناطق أخرى، إذ باتت المواجهات العسكرية تعتمد بصورة متزايدة على الذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة والحرب الإلكترونية والكهرومغناطيسية.

واستشهد الخبير التركي بالعملية الأوكرانية المعروفة باسم "شبكة العنكبوت"، التي استهدفت قواعد جوية روسية وألحقت أضراراً بطائرات عسكرية استراتيجية، معتبراً أنها أظهرت حجم التهديد الذي باتت تشكله المسيّرات منخفضة الكلفة على المنشآت العسكرية الحساسة.

ورأى باشبوغ أن امتلاك منظومة مماثلة لـ"إجدرها" كان من شأنه أن يساعدها على مواجهة هذا النوع من الهجمات، مشيراً إلى أن بعض وسائل الحماية التقليدية، مثل الشباك والأسلاك، تعكس حجم التحديات التي فرضتها المسيّرات على الجيوش.

وأوضح أن المنظومة التركية، التي دخلت بحسب قوله مرحلة الإنتاج المتسلسل، يمكن استخدامها بصورة ثابتة أو متنقلة لحماية المنشآت الحيوية، إذ تعتمد على رصد التهديدات الجوية واستخدام الموجات الكهرومغناطيسية لتعطيل الأنظمة الإلكترونية للطائرات المسيّرة وتحييدها.

سخرية من

ورداً على سؤال بشأن إمكانية مقارنة المنظومة التركية بمنظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية، قال باشبوغ: "أنا أسميها القبة المثقوبة".

واعتبر أن إسرائيل روّجت لقدرات منظومتها الدفاعية على نطاق واسع، مشيراً إلى أن هناك تساؤلات جدية لدى دول بشأن جدوى شراء أنظمة دفاعية إسرائيلية مقابل ملايين الدولارات.

وأضاف أن منظومة "إجدرها" ليست سوى جزء واحد من مشروع "القبة الفولاذية" التركية، الذي يضم عشرات الأنظمة الدفاعية، متوقعاً أن تدخل مختلف طبقاته حيز التشغيل الفعلي خلال القريب.

ورأى باشبوغ أن تركيا ستكون قادرة على احتلال موقع متقدم عالمياً في مجال الصناعات الدفاعية، داعياً إسرائيل إلى إدراك أهمية التطور التكنولوجي العسكري التركي.

تجربة عسكرية في

وفي سياق حديثه عن التحولات التي فرضتها المسيّرات على ساحات القتال، استعاد باشبوغ العمليات العسكرية التركية في سوريا خلال شباط 2020، عقب مقتل 34 جندياً تركياً.

وقال إن القوات التركية تمكنت آنذاك، باستخدام المسيّرات والحرب الإلكترونية، من تعطيل منظومات دفاع جوي روسية الصنع من طراز "بانتسير"، وتدمير أكثر من 150 دبابة تابعة لقوات الرئيس السوري السابق بشار ، وفق روايته.

واعتبر أن امتلاك القوات المقابلة منظومات مماثلة لـ"إجدرها" كان سيجعل تنفيذ مثل تلك العمليات أكثر صعوبة، مشدداً على ضرورة تطوير وسائل دفاعية تتناسب مع طبيعة التهديدات العسكرية الجديدة.

ولفت باشبوغ إلى أن أهمية المنظومة التركية لا تقتصر على قدراتها العسكرية، بل تشمل أيضاً المكاسب الاقتصادية التي يمكن أن تحققها خلال الحروب.

وأوضح أن الطائرات المسيّرة منخفضة الكلفة باتت قادرة على إلحاق أضرار بمعدات ومنشآت عسكرية تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، في حين أن اعتراضها باستخدام الصواريخ التقليدية يرتب تكاليف مالية كبيرة.

وأشار إلى أن منظومة "إجدرها" تتيح مواجهة أسراب المسيّرات من دون استهلاك الذخائر أو إطلاق الصواريخ، ما يمنح القوات المسلحة أفضلية اقتصادية خلال المواجهات العسكرية.

وختم باشبوغ بالإشارة إلى أن اعتماد تركيا المتزايد على الأنظمة غير المأهولة والتكنولوجيا المتقدمة، على غرار المسيّرات التي تنتجها شركة "بايكار"، ساهم في تقليص المخاطر التي يتعرض لها الجنود، وخفض تكاليف العمليات العسكرية، وتقليل عدد العناصر اللازمة لتنفيذها، فضلاً عن تعزيز قدرات المراقبة الميدانية على مدار الساعة.