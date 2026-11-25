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تتفاقم تداعيات ظاهرة "إل نينيو" المناخية في أنحاء العالم، وسط موجات جفاف حادة تهدد دولاً في ، ومخاوف من فيضانات في ، وتحذيرات من انعكاساتها على الاقتصاد العالمي وأسعار الغذاء والطاقة.وأعلنت فيجي وتونغا حالة الطوارئ لمواجهة الجفاف الشديد الناجم عن تراجع معدلات هطول الأمطار، فيما اتخذت السلطات إجراءات لترشيد استهلاك المياه وتأمين الإمدادات للمناطق المتضررة.وفي الولايات المتحدة، تستعد مدينة سان لمواجهة فيضانات ساحلية محتملة، مع توقع ارتفاع مستويات المد إلى أعلى معدلاتها منذ كانون الثاني 1983.وعلى الصعيد الاقتصادي، يحذّر خبراء من أن الظاهرة ستزيد الضغوط على الاقتصاد العالمي، خصوصاً في قطاعات الزراعة والتجارة وإنتاج الطاقة الكهرومائية، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والكهرباء.وقدّرت مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس" أن اشتداد الظاهرة قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.6% عام 2027، وبنسبة إضافية تبلغ 0.8% عام 2028.وأشارت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي إلى أن الظاهرة تواصل اشتدادها، مقدّرة احتمال بلوغها مستويات قياسية بنحو 60%، وسط توقعات باستمرار تأثيراتها حتى أيار المقبل.وتتفاوت التداعيات الاقتصادية للظاهرة بين المناطق، إذ قد تستفيد بعض دول النصف من تراجع نشاط في المحيط ، فيما تواجه دول النصف الجنوبي خسائر أكبر في ظل محدودية التغطية التأمينية وضعف القدرة على مواجهة الطبيعية.وتنشأ ظاهرة "إل نينيو" نتيجة ارتفاع حرارة المياه السطحية في وسط المحيط الهادئ الاستوائي وشرقه، ما يؤدي إلى اضطرابات واسعة في الأنماط المناخية حول العالم، تتفاقم بفعل الاحتباس الحراري.