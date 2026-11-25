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قرّر سلاح الجو نقل طائراته ليلاً إلى حظائر وملاجئ محصّنة، لحمايتها من هجمات محتملة بالطائرات المسيّرة، وفق ما أفادت صحيفة "ذا تايمز" .وأشارت الصحيفة إلى وجود خطط لتركيب شباك مضادة للمسيّرات لحماية الطائرات التي قد تبقى مكشوفة في القواعد العسكرية، في ظل عدم توافر ملاجئ محصّنة كافية.وتأتي هذه الإجراءات وسط تحذيرات متكرّرة من السلطات البريطانية بشأن التهديدات التي تقول إن وإيران تشكّلانها، فيما حذّرت ، الثلاثاء، الشركات البريطانية التي تزوّد الجيش الأوكراني بالأسلحة والمعدات من احتمال تعرّضها لأعمال تخريبية روسية.وكانت القوات الأميركية قد تدخّلت في 13 تشرين الثاني الجاري، إثر الاشتباه بنشاط غير مصرّح به لطائرة مسيّرة فوق قاعدة لاكنهيث الجوية شرقي ، التي تُعدّ إحدى أبرز القواعد التي يستخدمها الجيش الأميركي في المتحدة.وأكد الجيش الأميركي عدم تسجيل إصابات في صفوف أفراده أو أضرار بالطائرات والبنية التحتية.وبات أمن القواعد العسكرية البريطانية يحظى باهتمام متزايد خلال الأشهر الأخيرة، عقب تسجيل سلسلة من الخروقات الأمنية.