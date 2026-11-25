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وصل أكثر من 2100 مهاجر إلى جزر الكناري الإسبانية خلال 24 ساعة، على متن قوارب مكتظة، في حصيلة يومية قياسية، ما يفاقم الضغط على الأرخبيل الذي وصف مسؤولوه الوضع بأنه "غير قابل للاستمرار".
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وبحسب بيانات خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية، تجاوز عدد الوافدين الرقم القياسي السابق، الذي بلغ نحو 1500 مهاجر وسُجّل قبل أسبوعين.
وأفادت الخدمة بالعثور على جثمان مهاجر داخل أحد القوارب، فيما وضعت مهاجرة مولودها خلال رحلة العبور من غرب أفريقيا.
ووصلت غالبية القوارب إلى جزيرة إل ييرو، التي يقطنها نحو 11400 شخص، وتُعد من أبرز نقاط الوصول إلى أوروبا عبر المسار الأطلسي.
ويأتي هذا التدفق غير المسبوق قبل الانتخابات البرلمانية الإسبانية المقررة الأحد، في ظل انتقادات لرئيس الوزراء بيدرو سانتشيز بسبب سياساته المنفتحة حيال الهجرة.