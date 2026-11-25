وصل أكثر من 2100 مهاجر إلى جزر الكناري خلال 24 ساعة، على متن قوارب مكتظة، في حصيلة يومية قياسية، ما يفاقم الضغط على الأرخبيل الذي وصف مسؤولوه الوضع بأنه "غير قابل للاستمرار".

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وبحسب بيانات البحري الإسبانية، تجاوز عدد الوافدين الرقم القياسي السابق، الذي بلغ نحو 1500 مهاجر وسُجّل قبل أسبوعين.

وأفادت الخدمة بالعثور على جثمان مهاجر داخل أحد القوارب، فيما وضعت مهاجرة مولودها خلال رحلة العبور من .

ووصلت غالبية القوارب إلى إل ييرو، التي يقطنها نحو 11400 شخص، وتُعد من أبرز نقاط الوصول إلى عبر المسار .

ويأتي هذا التدفق غير المسبوق قبل الإسبانية المقررة الأحد، في ظل انتقادات لرئيس الوزراء سانتشيز بسبب سياساته المنفتحة حيال الهجرة.