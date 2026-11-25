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أفادت صحيفة "ذي تايمز" بأن سلاح الجو البريطاني قرّر نقل طائراته خلال الليل إلى حظائر وملاجئ محصّنة، في خطوة تهدف إلى حمايتها من هجمات محتملة بالطائرات المسيّرة.
وبحسب الصحيفة، تبحث السلطات البريطانية أيضًا في تركيب شبكات مضادة للمسيّرات فوق الطائرات التي قد تبقى في العراء داخل القواعد العسكرية، في ظل عدم توافر الحماية الكافية لها.
وتأتي هذه الإجراءات وسط تحذيرات بريطانية متكررة من التهديدات التي تشكّلها روسيا وإيران، إذ أصدرت الأجهزة الأمنية البريطانية، الثلاثاء، تحذيرًا للشركات العاملة في المملكة المتحدة والمزوّدة للجيش الأوكراني بالأسلحة والمعدات، من احتمال استهدافها بأعمال تخريبية روسية.