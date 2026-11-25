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توقّعت رئاسة مجلس النواب إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة يومي 9 و10 أيار، فيما أفادت مصادر في رئاسة الحكومة بأنّ من الأفضل تنظيمها خلال فترة إغلاق المدارس التي تُستخدم كمراكز للاقتراع.ويأتي ذلك بعدما وافق على قانون الموازنة الأخير لحكومة جورجيا ميلوني، وسط استعدادات الائتلاف الحاكم وأحزاب ، وفي مقدّمتها ، لخوض المعركة في ظل أزمة معيشية تطال خصوصاً أصحاب الدخل المحدود.ومن المقرّر أن تشهد العاصمة ، الأحد، تظاهرات تستعدّ القوى الأمنية لمواكبتها، خشية تكرار أعمال العنف التي شهدتها مدن إيطالية أخرى وأدّت إلى تخريب ممتلكات عامة وخاصة.ورغم تصنيف ضمن أكبر الاقتصادات العالمية وعضويتها في مجموعة الدول الصناعية السبع، يشير محللون اقتصاديون إلى أن ملايين الإيطاليين يعيشون تحت خط الفقر، وسط ارتفاع معدلات البطالة واتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء.ولا يزال التفاوت الاقتصادي بين شمال البلاد وجنوبها يشكّل أحد أبرز التحديات، إذ يعيش نحو 30% من السكان في المناطق الجنوبية، التي لا تساهم سوى بأقل من 23% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعاني ضعف التنمية وارتفاع البطالة وتدهور البنية التحتية.كما تواجه إيطاليا تباطؤاً اقتصادياً مزمناً منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي، ترافق مع ركود الأجور الحقيقية وارتفاع تكاليف المعيشة، ما أدّى إلى تراجع القدرة الشرائية لدى الطبقة العاملة.وتحذّر النقابات العمالية من اتساع ظاهرة "العمال الفقراء"، وهم أشخاص يعملون بدوام كامل لكنّ أجورهم لا تكفي لتغطية احتياجاتهم الأساسية، نتيجة تدنّي الرواتب وانتشار العقود المؤقتة وغير المستقرة، خصوصاً في قطاعات الزراعة والنظافة والخدمات.وتطال الأزمة أيضاً شريحة واسعة من المتقاعدين الذين لا تكفي معاشاتهم لتغطية نفقاتهم اليومية، بالتزامن مع تراجع والرعاية الاجتماعية، ما يضع الملف الاقتصادي والمعيشي في صلب المعركة الانتخابية المقبلة.