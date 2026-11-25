طالب رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
، مساء الأربعاء، بإنهاء محاكمته فوراً، بعدما اقترح قضاة المحكمة المركزية في القدس
على النيابة العامة
النظر في إسقاط كامل لائحة الاتهام الموجهة ضده في "القضية 4000"، المعروفة باسم قضية "بيزك-والا".
وقال نتنياهو
في بيان إن "المحاكمة سقطت اليوم"، متهماً خصومه بالترويج لمشروع قانون يتيح استبعاد أي مرشح لرئاسة الحكومة بسبب توجيه لائحة اتهام ضده، واصفاً المشروع بأنه "أداة للتصفية السياسية".
وتتعلق القضية باتهامات لنتنياهو باستغلال منصبه الحكومي لمنح شركة الاتصالات الإسرائيلية
"بيزك" تسهيلات ومزايا تنظيمية، مقابل تدخل مالكها السابق، رجل الأعمال شاؤول
إلوفيتش، للتأثير في التغطية الإعلامية لموقع "والا" الإخباري لمصلحة نتنياهو وعائلته.
وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات جنائية، فيما اختتم بيانه بالدعوة إلى المصالحة، قائلاً: "يدي ممدودة من أجل الوحدة".