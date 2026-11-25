وافقت الأميركية، الأربعاء، على طلب شركة " " التابعة لإيلون ، نشر ما يصل إلى مليون قمر صناعي في المدار، بهدف إنشاء مراكز بيانات فضائية تلبي الطلب المتزايد على قدرات الحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

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ويأتي المشروع، الذي يحمل اسم "ستارمايند"، ضمن خطة لمعالجة كميات هائلة من البيانات في الفضاء وإتاحتها للاستخدام على الأرض.

وتخطط الشركة لنشر الأقمار على ارتفاعات تتراوح بين 500 و2000 كيلومتر، وربطها بشبكة "ستارلينك" بواسطة تقنيات الليزر، بما يتيح تبادل البيانات ونقلها إلى الأرضية.

وستعمل الأقمار بالطاقة الشمسية لأكثر من 99 في المئة من وقت تشغيلها، فيما ستعتمد على التبريد الإشعاعي للتخلص من الحرارة الناتجة عن عمليات الحوسبة، مع عمر تشغيلي يقدّر بنحو خمس سنوات.

وترى "سبيس إكس" أن نقل مراكز البيانات إلى الفضاء قد يوفر حلاً أكثر كفاءة لاحتياجات ، ويحدّ من أعباء الطاقة والتشغيل التي تواجه المراكز الأرضية.

وتشكّل الموافقة الأميركية خطوة أولى نحو تنفيذ المشروع، على أن تأتي مرحلة إطلاق الأقمار وتشغيلها لاحقاً.